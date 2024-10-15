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BM Filistin Raportörü Albanese'den Baerbock'a Sert Tepki

Francesca Albanese, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını meşrulaştıran açıklamalarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:49
BM Filistin Raportörü Albanese'den Baerbock'a Sert Tepki

Albanese'den Baerbock'un Açıklamalarına Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un İsrail'in Filistinli sivillerin barındığı alanlara yönelik saldırılarını haklı çıkaran ifadelerine karşı sert bir yanıt verdi.

Alman Bakanın Açıklamaları ve Endişeler

Albanese, X platformundan yaptığı paylaşımda, Baerbock'un İsrail'in sivillere yönelik eylemleri hakkında yaptığı açıklamaların ardından Almanya'nın bu konudaki tutumundan duyduğu endişe dile getirdi.

Albanese, "Bakan Baerbock, savunduğu iddialar için somut kanıtlar sunmaya davet edilmeli. Ardından, 'sivil yerlerin koruma statüsünü kaybetmesi' ile İsrail'in Gazze'deki katliamları arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklamalı." dedi.

Siyasetin Başarısızlığı ve Adalet Mesajı

Albanese, "Eğer Almanya, uluslararası suçları işleyen bir devletin yanında durmaya karar verdiyse, bu bir siyasi tercih olarak değerlendirilmelidir. Ancak bunun hukuki sonuçları da olacaktır. Siyasetin iğrenç şekilde başarısız olduğu yerde adaletin galip gelmesini umuyoruz," ifadelerini kullandı.

Baerbock'un Konuşmasına Tepkiler

Baerbock'un, 7 Ekim 2023'te başlayan Gaza olaylarının birinci yılı dolayısıyla 10 Ekim'de Alman Federal Meclisinde yaptığı konuşma büyük tepkilere yol açmıştı. Baerbock, "Meşru müdafaa, yalnızca teröristlere saldırmak değil, onları yok etmek anlamına gelir," demişti. Ayrıca, Hamas'ın sivil yerleşim alanları ve okullara saklandığı iddiasında bulunmuştu. Bu nedenle BM'ye, sivil alanların teröristler tarafından istismar edildiği için koruma statüsünü kaybedebileceğini açıkça belirtti.

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