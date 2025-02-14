BM Filistin Raportörü Francesca Albanese'ye Dries van Agt İnsan Hakları Ödülü

BM Filistin Raportörü Francesca Albanese, Dries van Agt İnsan Hakları Ödülü'ne Layık Görüldü

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Hollanda merkezli The Rights Forum tarafından verilen 2025 Dries van Agt İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödül, Albanese'nin Filistin halkının haklarının savunulmasındaki önemli rolü nedeniyle kendisine verildi.

The Rights Forum'dan yapılan açıklamada, ödül töreninin Lahey'deki Nieuwe Kerk'te (Yeni Kilise) düzenlenen ilk Dries van Agt Konferansı kapsamında büyük bir katılımla gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, Albanese'nin, BM sistemi içinde İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğunu dile getiren ilk isimlerden biri olduğu vurgulandı. Bu nedenle, İsrail'i eleştirenlere yönelik antisemitizm suçlamalarına rağmen, duruşunu kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

Ödül töreninde The Rights Forum Başkanı Berber van der Woude, Albanese hakkında "Bu kadın doğal bir güç. Onun cesareti bulaşıcı. İsrail'in ihlallerinin ciddiyetini ve Batı'nın çifte standartlarını korkusuzca ortaya koyuyor." sözlerini sarf etti. Van der Woude, Albanese'nin ilkeli duruşu sebebiyle bu ödülü hak ettiğini belirtti.

Dries van Agt İnsan Hakları Ödülü, Filistin'de insan hakları ve uluslararası hukuka saygıda bulunan kişi ve kuruluşlara verilen prestijli bir ödüldür. Geçtiğimiz yıl, bu ödül Hollandalı Zeytin Ağacı Dik organizasyonuna verilmişti. Dries van Agt, 1977-1982 yılları arasında Hollanda Başbakanı olarak görev yapmış ve son yıllarında Filistin davasına verdiği destekle tanınmıştır.