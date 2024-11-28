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BM Filistin Soruşturma Komisyonu Ankara'da: Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümü İçin Araştırma

BM Filistin Soruşturma Komisyonu, Ankara'da Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili delil topladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:02
BM Filistin Soruşturma Komisyonu Ankara'da: Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümü İçin Araştırma

BM Filistin Soruşturma Komisyonu, Ankara'da İncelemelerde Bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Soruşturma Komisyonu heyeti, Filistin’deki uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku ihlali iddialarını araştırmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştü.

Gerekçe ve Soruşturma Süreci

Heyet, Ayşenur Ezgi Eygi’nin 6 Eylül 2023’te Nablus kentinde, İsrail işgaline karşı düzenlenen protestolarda başından vurularak öldürülmesi olayı üzerine bilgi edinmek amacıyla geldi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, bu olayla ilgili olarak 11 Eylül’de “insanlığa karşı suç işleme” başlığı altında, “kasten öldürme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde, 13 Eylül tarihinde Filistin adli makamlarına bilgi ve belge temini için istinabe talebinde bulunuldu. Filistin makamlarından gelen ve maktul üzerinde yapılan otopsinin raporu ile olay yeri fotoğrafları, tanık beyanlarını içeren belgeler 18 Eylül’de başsavcılığa ulaştı.

Uluslararası İnsan Hakları İhlalleri

Açıklamada, “İşgal altındaki Filistin toprakları, Doğu Kudüs dâhil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları ihlalleri ve suistimallerini araştırmakla görevli olan Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu, başta Filistin’deki iddialar olmak üzere, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturma hakkında bilgi toplamak için Ankara’ya gelmiştir,” ifadelerine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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