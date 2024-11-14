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BM, Filistinlilerin Korunması İçin İsviçre'yi Yetkilendirdi

BM, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sivillerin korunması için Mart 2025'te Cenevre'de bir konferans düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 20:17
BM, Filistinlilerin Korunması İçin İsviçre'yi Yetkilendirdi

Birleşmiş Milletler (BM), Filistin topraklarındaki sivillerin korunmasına yönelik önemli bir adım atarak, İsviçre’yi bu konuda konferans düzenlemesi için yetkilendirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsviçre, BM tarafından, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmeleri'ne taraf yüksek sözleşmecilerin katılacağı bir konferansı düzenlemekle yetkilendirilmiştir. Konferansın gerçekleştirilmesinden İsviçre Dışişleri Bakanlığı sorumlu olacaktır," ifadesi yer aldı.

Planlanan konferansın Mart 2025'te Cenevre'de yapılması öngörülüyor. Açıklamada ayrıca, İsviçre Federal Konseyinin bu konuyla ilgili çalışmalar hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Cenevre'de gelecek aylarda Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili bir konferans düzenlenecek," şeklinde bir bilgi vermişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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