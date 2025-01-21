BM, Gazze Ateşkesine Büyük Ölçekte Yardım Göndermeyi Planlıyor

BM, Gazze'deki Ateşkes Sürecini Desteklemek İçin Hareket Geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de süregelen ateşkes sürecine destek vermek amacıyla önemli miktarda yardım ulaştırmayı planladıklarını duyurdu. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, bu hedeflerini Dünya Ekonomik Forumu'nda açıkladı.

Yardımların Hızla Ulaştırılması Gerekiyor

Fletcher, 19 Ocak'ta Gazze'de başlayan ateşkes ve esir takası anlaşmasının hemen ardından bölgeye giriş yapan 600’den fazla yardım tırının önemli bir başlangıç olduğunu belirtti. İkinci gün de kuzeye yönelik 300 tır dahil toplamda 900 tırın ulaştığını kaydetti.

Fletcher, şu anda temel önceliklerinin ateşkes sürecini destekleyecek büyük bir yardımı Gazze'ye ulaştırmak olduğunu vurguladı. Ancak, fonların hızla tükendiğini vurgulayarak acil yardım çağrısında bulundu.

Yardım Dağıtımında Zorluklar Yaşanıyor

Fletcher, yardım dağıtımında ciddi sıkıntılar yaşandığını ve konvoyların yağmalandığını belirterek, "Bir konvoydaki 80 kamyondan 79'unu kaybettik ve yerel ortaklarımızdan bazıları İsrail insansız hava araçları tarafından hedef alındı" dedi.

Ateşkesin, yardımcı olma konusunda büyük bir fırsat sunduğunu ifade eden Fletcher, "Büyük ölçekli yardımı teslim etmek için koordine olmalıyız" dedi.

Yeniden İnşa İçin Yüklü Bir Yardım Çağrısı

Gazze'deki 42 günlük kritik ateşkes döneminde, yeniden inşa sürecinin 3-4 milyar dolarlık yardım gerektireceğini dile getiren Fletcher, sahada yapılan değerlendirmelerin hasar tespitinin boyutunu daha da artıracağının altını çizdi.

Fletcher, "Yeniden inşa büyük bir bölgesel işbirliği gerektirecek. Hükümetlerin yanı sıra sivil toplum ve işletmelerle ortaklıklar kurulması çağrısını yapıyorum" şeklinde ifade etti.

Geçtiğimiz yılın, özellikle Gazze'de birçok insani yardım çalışanı için en ölümcül yıl olduğunu hatırlatan Fletcher, yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanması talebinde bulundu.