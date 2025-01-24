BM: Gazze'de 1 Milyon Çocuğun Acil Ruh Sağlığı Desteğine İhtiyacı Var

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de 1 milyon çocuğun depresyon, anksiyete ve intihar düşünceleri nedeniyle ruh sağlığı ve psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

BMGK, Rusya'nın talebi üzerine Gazze'deki çocukların durumunu değerlendirdiği bir oturum düzenledi. Burada BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, Gazze'de ateşkesin bir nefes alma fırsatı sunduğunu belirtti ve tarafların anlaşmaya sadık kalarak daha fazla hayat kurtarabileceğini vurguladı.

Fletcher, “Gazze'de son 15 ay içerisinde çocukların öldürüldüğünü, aç bırakıldığını ve soğuktan donarak hayatlarını kaybettiğini” ifade etti. Tahminlere göre, Gazze'de 17 binden fazla çocuk ailesinden ayrı durumda ve bazıları daha doğmadan yaşamlarını yitirdi.

Yaklaşık 150 bin hamile kadın ve yeni annenin acil sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu aktaran Fletcher, birçok çocuğun kronik hastalıklarına yönelik bakıma ulaşmakta zorluk çektiğini belirtti.

BM Çocuklara Yardım Fonu'na göre, 1 milyon çocuk ruh sağlığı ve psiko-sosyal desteğe muhtaç. “Bir nesil travma yaşadı” diyen Fletcher, insani yardımın güvenli bir şekilde sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Gazze'deki ateşkesin ardından insani yardım kuruluşlarının çabalarının arttığını belirten Fletcher, “Bu yardımların sağlanması için ortak bir çaba göstermeliyiz” dedi. Ayrıca Batı Şeria'daki durumu göz ardı edemeyeceklerini, burada da can kaybı ve yerinden edilmelerin rekor düzeylere ulaştığını dile getirdi.

“Filistin köylerine yapılan saldırılar ve hareket kısıtlamaları, insanların temel hizmetlere erişimini engelliyor” diyen Fletcher, kitlesel tutuklamaların yapıldığına da vurgu yaptı.

Fletcher, BMGK'ye şu talepleri iletti: “Ateşkesin sürdürülmesi, uluslararası hukukun uygulanması ve insani yardım operasyonlarının yeterince finanse edilmesi.” “Gazze'nin çocukları 'yan hasar' değildir.” diyerek, onların da bu savaş sırasında dünyanın dikkatini beklediğini ifade etti.