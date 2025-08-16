DOLAR
BM: Gazze'de 1 Milyon Kadın ve Kız Çocuğu Toplu Açlık Riski Altında

UNRWA, Gazze’de bir milyon kadın ve kız çocuğunun toplu açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu, abluka ve sınır kapılarının kapatılmasının yardım akışını engellediğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 15:13
UNRWA uyarısı: Abluka ve saldırılar insani yardımları bloke ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze’deki kadın ve kız çocuklarının ciddi bir kıtlık ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

UNRWA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, İsrail'in yürüttüğü şiddetli saldırılar ve uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan krizlere dikkat çekildi.

Bir milyon kadın ve kız çocuğu toplu açlık riski altında. Gazze’deki kadınlar ve kız çocukları, yiyecek ve su bulmak için dışarı çıkmak gibi ciddi ölüm riski taşıyan hayatta kalma yöntemlerine başvurmak zorunda kalıyor.

Açıklamada, uluslararası toplumdan Gazze’deki ablukanın kaldırılması ve insani yardımların geniş ölçekte ulaştırılması çağrısında bulunuldu. UNRWA, Gazze'nin tarihinin en ağır insani krizlerinden birini yaşadığını vurguladı ve 2 Mart’tan bu yana sınır kapılarının kapatılmasının insani yardım girişini engellediğini bildirdi.

UNRWA'ya göre, sınır kapılarından yalnızca sınırlı miktarda izin verilen yardımlar ulaşıyor ve bu yardımlar açlık çeken Filistinlilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce, İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısının 108'i çocuk olmak üzere 251’e yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze’ye tüm geçişleri kapatarak insani yardımların girişini engelliyor ve yalnızca sınırlı miktarda malzeme girişine izin veriyor. Bu durum, yaklaşık 2,4 milyon nüfuslu Gazze’de ciddi bir açlık tehlikesine yol açmış durumda.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı da Gazze’deki halkın üçte birinin günlerdir yemek yiyemediğini bildirmişti.

