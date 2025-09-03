DOLAR
BM: Gazze'de 14-31 Ağustos'ta 82 binden fazla kişi zorla yerinden edildi

BM, Gazze'de 14-31 Ağustos'ta İsrail saldırıları nedeniyle 82 binden fazla kişinin zorla yerinden edildiğini ve insani koşulların kötüleştiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:45
BM Sözcüsü Dujarric: Durum içler acısı, sağlık riskleri artıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de İsrail’in artan saldırıları nedeniyle 14-31 Ağustos tarihlerinde 82 binden fazla yeni zorla yerinden edilme kaydedildiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York BM Merkezi'ndeki günlük basın toplantısında Gazze'deki son durumu değerlendirdi. Dujarric, "BM personeli ve ortaklarımız, 14-31 Ağustos tarihlerinde 82 binden fazla yeni yerinden edilmenin kaydedildiğini, bunlardan 30 bininin kuzeyden güneye göç ettiğini bildiriyor." dedi.

Dujarric, söz konusu bölgelerdeki koşulların içler acısı ve aşırı kalabalık olduğunu, insanların enkazların ve atıkların içinde veya yakınlarında yaşam mücadelesi verdiğini vurguladı.

Sağlık risklerine dikkat çeken Dujarric, bölgedeki yüksek sıcaklıkların sağlıksız koşulları artırdığını ve "yaygın kemirgen ve böcek istilasına yol açtığına" işaret ederek, "Bunun sonucunda çocuklarda cilt döküntüleri oluşmasıyla birlikte artan sağlık riskleri ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Dujarric, İsrail’in saldırılarına rağmen birçok hanenin yüksek maliyetler ve güvenli bir yerin olmaması nedeniyle taşınamadığını; zorla yerinden edilmelerden özellikle yaşlıların ve engellilerin etkilendiğini belirtti.

İsrail’in Gazze’ye insani yardımların girişini kısıtlamaya devam ettiğine dikkat çeken Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin, dün planlanan 16 insani yardım görevinden sadece 5’ine İsrail makamlarının izin verdiğini, bununla birlikte sınır kapılarında aşırı gecikmelere neden olduğunu söyledi.

Engellemelere rağmen BM ve ortaklarının 17-30 Ağustos tarihlerinde sınır kapılarından konvoylarla 6 bin 900 ton buğday unu, gıda paketi ve toplu gıda malzemesini geçirmeyi başardığını paylaştı.

