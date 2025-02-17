BM: Gazze'de 250 Binden Fazla Öğrenci Uzaktan Eğitime Kaydoldu

BM Açıklama Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda okullardaki ciddi zararların ardından 250 binden fazla öğrencinin uzaktan eğitim programına katıldığını duyurdu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bu önemli gelişmeyi paylaştı.

Okulların Durumu

Dujarric, Gazze'deki okul binalarının yüzde 95'inin hasar gördüğünü ve öğrencilerin şu anda olumsuz kış şartları altında geçici çadırlarda eğitim aldıklarını ifade etti. Ayrıca, BM Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) uzaktan eğitim programına kaydolan öğrenci sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekti.

İnsani Yardımlar Devam Ediyor

İnsani yardımlar konusunda da bilgi veren Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının Gazze'de tıbbi ve insani yardımlara devam ettiğini belirtti.

Batı Şeria'daki Durum

Batı Şeria'da ise İsrail güçlerinin yürüttüğü operasyonların ardından can kayıplarının arttığı belirtiliyor. Dujarric, OCHA'nın bu tür operasyonlarda ölümcül savaş benzeri taktiklerin kullanılmasının endişe yarattığını ifade etti. Son dönemde, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının da devam ettiğinin altını çizdi.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılar 7 Ekim 2023'te başladı ve bu süreçte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskınlar ve gözaltılar artış gösterdi. Bu süre zarfında, 167'si çocuk olmak üzere 916 Filistinli hayatını kaybetti ve 7 bine yakın kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria, İkinci İntifada'dan bu yana en uzun süre aralıksız saldırılara maruz kalıyor.