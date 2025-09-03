DOLAR
BM: Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri en az 21 bin çocuk engelli kaldı

BM Engelli Hakları Komitesi raporuna göre Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri en az 21 bin çocuk engelli kaldı; engelliler sağlık, yardım ve cihaz erişiminde kritik sıkıntı yaşıyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 22:43
BM: Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri en az 21 bin çocuk engelli kaldı

BM Engelli Hakları Komitesi raporu: Gazze'de engellilik ve erişim krizi

Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Hakları Komitesi, Filistin'deki engelli kişilere ilişkin yeni raporunu açıkladı. Raporda, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da engelli Filistinlilerin ağır can kayıpları ve artan şiddet riskleriyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Bulgular ve öne çıkan veriler

Komite, raporda özellikle Gazze'de hayat kurtarıcı hizmetlere, tıbbi ekipmana ve yardımcı cihazlara erişimin kısıtlı olmasının engelli çocuklar ve yaşlıların ölümüne yol açtığını belirtti. Raporda ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 21 bin çocuğun engelli kaldığı kaydedildi.

Komite, engellilerin büyük oranda yardım ve destek araçlarını kaybettiğine dikkat çekti: Raporda, engellilerin yüzde 83'ünün yardımcı cihazlarını kaybettiği ifade edildi. Ayrıca en az 90 bin engelli bireyin durumuna ilişkin öneriler yer aldı; bunların yüzde 70'inin engelli kadın ile çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Şiddet, erişim sorunları ve insani yardım

Raporda yer alan ifadeler arasında şu cümleler bulunuyor: "Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da engelli kişiler doğrudan İsrail ordusu tarafından yerleşimci şiddetine ve istismarına maruz kaldı." Komite, İsrail'e uluslararası insancıl hukuka tam uyma, sivillerin ve insani yardım personelinin korunmasını sağlama ve tahliye ile yardım çalışmalarında engelli kişilere öncelik verme çağrısı yaptı.

Raporda ayrıca, engelli kişilerin güvenli olmayan ve onur kırıcı koşullarda kaçmak zorunda kaldıklarına işaret edildi; hareket kabiliyeti desteği olmadan kum veya çamurda sürünerek ilerlemek gibi örnekler verildi. Komite, şu uyarıyı da aktardı: "Engelli kişiler, yardımlarda ciddi kesintilerle karşı karşıya kaldı. Birçoğu yiyecek, temiz su veya sanitasyondan yoksun kaldı ve hayatta kalmak için başkalarına bağımlı hale geldi."

Endişe ve çağrı

Komite, İsrail'in Gazze ablukası nedeniyle engelli bireylerin durumunun daha da kötüleştiği konusunda ciddi endişe duyduğunu bildirdi. Raporda, "Mevcut çatışmalarda engelli kadınların, erkeklerin, çocukların ve yaşlıların onuruna, kişisel bütünlüğüne ve hayatta kalmalarına yönelik ciddi riskler ve zararlar hakkında alınan bilgilerden endişe duyuyoruz. Ayrıca işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani krizle ilgili olarak taraf devletlerin yürüttüğü çabalarda engelli bireylerin dışlanmış kalmasından da endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Komite, taraflara engelli bireylerin korunması ve insani yardım erişiminin sağlanması çağrısını yineledi.

