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BM: Gazze'de İnsani Yardım Sistemi Silah Olarak Kullanılıyor

Büyük sorunlar yaşayan Gazze'de insani yardımın engellendiğini belirten BM, sistemin silah olarak kullanıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 23:00
BM: Gazze'de İnsani Yardım Sistemi Silah Olarak Kullanılıyor

BM: Gazze’de İnsani Yardım Sistemi Silah Olarak Kullanılıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de insani yardım operasyonlarına yönelik engellerin sürdüğünü ve bunun sonucunda "insani yardım sistemi silah olarak kullanılıyor" açıklamasında bulundu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Gazze Bölge Ofisi Başkanı Georgios Petropoulos, video konferans aracılığıyla düzenlenen basın toplantısında, bu durumu daha detaylı bir şekilde aktardı.

Yeni Geçiş Noktaları Açılsın İstesek de Üstesinden Gelinemiyor

Petropoulos, İsrail’in Gazze’de insani yardımları artırmak amacıyla yeni geçiş noktaları açma konusundaki isteksizliğini vurgulayarak, yardımların yalnızca Kerem Şalom sınır kapısına yönlendirildiğini ve burada insani yardım konvoylarının yağmalanma riski ile karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Yağmalamalar Kontrol Altında

Petropoulos, "Yağmalamaların çoğu İsrail güçleri tarafından kontrol edilen bölgelerde gerçekleşiyor" ifadelerini kullanarak, hukukun üstünlüğü sağlanmadan sorunların çözülemeyeceğine dikkat çekti. Yardım çalışanlarının, İsrailli yetkililerden durumu iyileştirme taleplerinin sürekli olarak geri çevrildiğini de sözlerine ekledi.

İnsani Yardım Sisteminin Korkunç Durumu

İnsani yardım sisteminin silah olarak kullanıldığını yineleyen Petropoulos, bu nedenlerden ötürü insanlara ihtiyaçlarının yalnızca küçük bir kısmını ulaştırabildiklerini vurguladı. “İnsanların açlıktan mı, yoksa soğuktan mı öleceğine göz yumalım?” diye konuşan Petropoulos, her gün korkunç kararlarla karşılaştıklarını ifade etti.

Sivil Altyapılar Tamamen Hedef Alındı

İsrail ordusunun Gazze’yi ikiye böldüğünü ve burada devasa bir askeri bölge oluşturduğunu belirten Petropoulos, "Saldırıya uğramayan tek bir sivil altyapı kalmadı" dedi. Ulaşım sağlanamayan Gazze'nin kuzeyinde 30 ila 50 bin kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Dünya, Gazze’ye Destek Vermeye Devam Etmeli

Petropoulos, “Dünya Gazze’ye destek vermeye devam etmeli” diyerek, uluslararası toplumun dikkatinin dağılmasının Gazze’deki durumu olumsuz etkilemesinden endişe ettiğini dile getirdi. BM'nin, diğer insani krizlerle uğraşırken Gazze’nin durumunu unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Sonuç olarak, Petropoulos, Gazze’deki insani yardım durumu hakkında bilgi akışı sağlamaya devam edeceğini belirterek, durumu daha iyi anlamak için bu gerçeğin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

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