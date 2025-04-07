BM: Gazze'de İsrail'in Ateşkesi Bozmasıyla 400 Bin Kişi Yerinden Edildi

BM'den Şok Edici Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından Gazze'de yaklaşık 400 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bununla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

İsrail Saldırıları ve Sivil Kayıplar

Dujarric, bölgedeki meslektaşlarından alınan bilgilere dayanarak, İsrail'in durmaksızın sürdürdüğü saldırıların sivil can kayıplarına yol açtığını vurguladı. Ölen ve yaralananlar arasında çocukların da bulunduğunu aktaran Dujarric, yerinden edilen Gazze halkının giderek daha dar alanlara sıkıştığını ve temel ihtiyaçlarının karşılanamadığını belirtti.

Yerinden Edilenlerin Durumu

Sözcü, 400 bin kişinin yerinden edilmesinin Gazze halkının yaklaşık %18'ine tekabül ettiğini ifade etti. Dujarric, bu kişilerin güvenliğini sağlamak için hiçbir önlemin alınmadığını, İsrail'in bu insanların yaşamlarından sorumlu olduğunu kaydetti.

İnsani Yardım Engelleri

Dujarric, tüm insani yardımların girişinin İsrail tarafından düzenli olarak engellendiğini, bu durumun içinde aşılar, gıda ve yakıtın da bulunduğunu vurguladı.

İnsani Yardım Çalışanlarına Yönelik Saldırılar

İsrail'in 15 insani yardım ve sağlık çalışanını öldürdüğünü gösteren bir videoya ilişkin Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de olaydan şok olduğunu ifade etti ve Guterres'in bu olayın bağımsız, şeffaf ve etkili bir şekilde soruşturulmasını talep ettiğini anımsattı.