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BM, Gazze'de Soğuk Hava Koşullarından Ölümlerle İlgili Uyarıda Bulundu

UNRWA, Gazze'de yaşanan soğuk hava koşullarının bebek ölümlerini artırabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 19:35
BM, Gazze'de Soğuk Hava Koşullarından Ölümlerle İlgili Uyarıda Bulundu

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’nde hava şartlarının ağırlaşması, barınma sorunları ve kışlık malzeme eksikliği nedeniyle daha fazla bebeğin soğuktan donarak ölebileceği konusunda uyarıda bulundu.

UNRWA, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'de soğuktan yaşamını yitiren bebeklere dikkat çekti. Son günlerde 6 bebeğin donarak öldüğünü hatırlatan ajans, "Soğuk hava, barınma ve temel kışlık malzeme eksikliği dolayısıyla daha fazla bebek ölebilir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İsrail'in yardım girişlerine engeller çıkararak Gazze'ye gönderilmesi planlanan battaniye ve kışlık giysilerin içeriye ulaşmasını beklediğini vurgulayan UNRWA, Gazze'ye yönelik kuşatmanın kaldırılması çağrısında bulundu.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren sürdürdüğü saldırılardan ötürü Gazze'deki 2 milyondan fazla Filistinli yerinden edildi. Saldırılarda oluşan yıkım nedeniyle çok sayıda yerinden edilen Filistinli, geçici olarak derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi’nden alınan bilgiye göre, son bir hafta içinde 6'sı bebek olmak üzere toplam 7 kişi soğuktan donarak hayatını kaybetti.

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