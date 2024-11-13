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BM: Gazze'de Uluslararası Suçlar İşleniyor

BM, Gazze'deki sivillerin zulme uğradığını ve uluslararası suçların işlendiğini vurguladı. Yardım girişimlerine engeller artıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 01:21
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 01:21
BM: Gazze'de Uluslararası Suçlar İşleniyor

BM, Gazze'deki Aşırı İhlalleri Kınıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Gazze'de evlerinden edilen sivillerin aile üyelerinin öldürülmeleri, yakılmaları ve diri diri gömülmelerine tanık olduklarını belirtti. Msuya, "Gazze'de en ağır uluslararası suçları anımsatan eylemlere tanıklık ediyoruz." dedi.

BMGK Toplantısında Gıda Güvencesizliği Korkusu

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de kıtlık uyarısı ve gıda güvencesizliği konuları ele alındı. Üye ülkeleri bilgilendiren Msuya, 7 Ekim 2023'ten bu yana BMGK'nin Gazze'de gıda güvencesizliği konusunda en az 16 kez bilgilendirildiğini ifade etti.

İnsani Koşullardaki Kötüleşme

Msuya, insanların kimliklerinden ve onurlarından mahrum bırakıldığını, evlerinin %70'inin hasar görmesi nedeniyle büyük bir insani kriz yaşandığını belirtti. Gazze'nin çoğunun artık molozlarla kaplı bir harabe haline geldiğini vurguladı.

Gözlemlenen Günlük Zulüm

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarının, geçen yılın dehşetinin daha şiddetli ve aşırı bir versiyonu olduğunu ifade eden Msuya, pek çok ailenin hâlâ enkaz altında olduğunu söyledi. Yardım ekiplerinin ulaşımının engellendiğini kaydetti.

İnsani Yardıma Erişim Zorlaşıyor

Gazze'deki insanların yardım alırken hedef alınma korkusu taşıdığını belirten Msuya, yaklaşık 75 bin kişinin su ve gıda tedarikinin azaldığını bildirdi. Ayrıca, gıda dağıtımının %25 oranında azaldığını dile getirdi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Msuya, üye ülkelerin uluslararası insancıl hukuk ihlallerini durdurmak için diplomatik ve ekonomik baskı yapmaları gerektiğini belirtti. BMGK'nin BM Şartı uyarınca uluslararası hukuka uyumu sağlamak için gücünü kullanma zamanının geldiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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