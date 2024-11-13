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BM: Gazze'deki Açlık, Savaş Suçudur ve Yasaktır

BM Genel Sekreter Yardımcısı, Gazze'deki aç bırakma uygulamasının uluslararası hukuk gereği yasak olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 01:33
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 01:33
BM: Gazze'deki Açlık, Savaş Suçudur ve Yasaktır

BM'den Gazze İçin Kritik Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Haklarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ilze Brands Kehris, Gazze'de yaşanan kıtlık tehdidi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kehris, "Sivil nüfusu aç bırakmanın bir savaş yöntemi olarak kullanılması uluslararası insancıl hukuk tarafından kesinlikle yasaklanmıştır," ifadelerini kullandı.

Gıda Güvencesizliği İhlalleri

BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen toplantıda, Gazze'de gıda güvencesizliği ve kıtlık tehdidi masaya yatırıldı. Kehris, İsrail ordusunun saldırılarının, uluslararası insancıl hukukun temel ilkeleri olan ayrım gözetme, orantılılık ve önlem alma ilkelerini sistematik olarak ihlal ettiğini belirtti.

İsrail saldırılarının, sırasıyla hastaneler, okullar ve temel altyapıya ciddi zarar verdiğini ifade eden Kehris, bu durumun kıtlık riskine doğrudan katkıda bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail'in 220'den fazla BM personeli ile iyi niyetli sağlık görevlisi, medya çalışanı ve insani yardım çalışanını öldürdüğünü belirtti.

İnsani Yardımların Engellenmesi

Kehris, binlerce Filistinlinin, gözleri bağlı ve zincirlenmiş bir şekilde Gazze'den İsrail'e götürülerek dış dünyadan izole edildiğini kaydetti. Bu süreçte insani yardımların girişinin sürekli engellendiğine dikkat çekti ve yardımların geçen yılın en düşük seviyelerine düştüğünü söyledi.

Yaşam Koşulları Giderek Kötüleşiyor

BM yetkilisi, Gazze'deki yıkımın etkisinin bir yılı aşkın süredir devam ettiğini ve bu süreçte temel hizmetlerin büyük ölçüde zayıfladığını belirtti. Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşam koşullarının durumunun, giderek katlanılmaz hale geldiğini ifade etti.

Gıda Üretimi Çöktü

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Acil Durum Direktörü Rein Paulsen, Gazze’deki tarımsal gıda sistemlerinin çökmekte olduğunu vurgulayarak, geçen yıl çatışmaların tırmanışı ile birlikte tarım arazilerinin %70’inin hasar gördüğünü açıkladı.

Paulsen, "Hayatları kurtarabiliriz ve kurtarmalıyız. Bu bir insani zorunluluktur ve bizim ahlaki sorumluluğumuzdur. Açlık durumunun ilan edildiği bu dönemde, temel insani yardımlara acilen ihtiyaç var,” dedi.

Uluslararası Toplumun Acil Harekete Geçmesi Gerekiyor

Paulsen, tüm uluslararası toplumun hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğinin altını çizerken, ateşkese olan ihtiyacı vurguladı ve barışın gıda güvenliği için bir ön koşul olduğunu belirtti. "Gıdaya erişim, temel bir insan hakkıdır," diyerek sözlerini sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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