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BM: Gazze'deki Ateşkes Anlaşması Umut Işığı Sunuyor

BM, Gazze'de sağlanan ateşkesin uzun zamandır beklendiğini ve önemli bir umut ışığı oluşturduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 21:08
BM: Gazze'deki Ateşkes Anlaşması Umut Işığı Sunuyor

BM Açıklaması: Gazze'deki Ateşkes Uzun Zamandır Bekleniyordu

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının çok uzun zamandır beklenildiğini ifade ederek, "Bu bir umut ışığı ve gecikmiş de olsa çok ihtiyaç duyulan bir rahatlama sunuyor." dedi.

BMGK'da İşgal Altındaki Batı Şeria Endişesi

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Arap Birliği ve BM arasındaki ilişkilerin ele alındığı toplantıda Khiari, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet olaylarından, özellikle de İsrail'in Cenin'de gerçekleştirdiği "geniş çaplı askeri operasyon"dan derin endişe duyduğunu aktardı.

UNRWA'ya Destek Vurgusu

Khiari, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanmasının uzun zamandır beklenildiğini yineleyerek, bunun hayati önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) etkin bir şekilde görevini yerine getirebilmesi için desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. "Bu hayati BM ajansına verdiği güçlü destek için Arap Birliği'ni bir kez daha takdir ediyoruz," diyerek işbirliğinin önemine işaret etti.

Libya ve Sudan'daki Durum

Khiari, Libya'daki siyasi çıkmazın sürdüğüne ve durumun hala kırılgan olduğuna dikkati çekti. Ülkenin tek taraflı eylemlerle istikrarsız hale gelebileceği konusunda uyarıda bulunan Khiari, BM Libya Destek Misyonu'nun bu durumu aşmak için kapsayıcı bir "Libya içi siyasi girişim" başlattığını hatırlattı.

Ayrıca, Sudan'daki gelişmelere de değinen Khiari, ülkedeki durumun giderek kötüleşmesinden derin endişe duyduklarını belirterek, "Çatışmalar, Sudanlı sivillerin hayatlarını mahvederken, ülkenin geleceğini de tehdit ediyor. Çatışmayı sona erdirmek için diplomatik çabalar yoğunlaştırılmalıdır." dedi.

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