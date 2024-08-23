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BM Gazze'deki Beslenme Krizine Dikkat Çekti

BM, Gazze'deki çocuk felci vakalarını ve yetersiz beslenmeyi artıran durumu vurguladı, uluslararası yardımlar azalıyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 22:30
BM Gazze'deki Beslenme Krizine Dikkat Çekti

BM, Gazze'deki İnsani Krizi Uyardı

Birleşmiş Milletler (BM), devam eden çatışmaların etkisiyle Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve çocuk felci vakalarının artış gösterdiğini açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilere yaptığı günlük basın toplantısında, Filistinlilerin insani durumuna dair önemli veriler sundu.

Yetersiz Beslenme Sorunu Büyüyor

Dujarric, Gazze'nin kuzeyinde akut yetersiz beslenme teşhisi konulan çocuk sayısının, bir önceki ay olan Mayıs'a göre %300'den fazla artış gösterdiğini, güneyde ise bu oranın %150 olduğunu belirtti. İsrail'in tahliye kararlarının, Gazze'deki yardım operasyonlarını ciddi şekilde etkilediğinin altını çizen Dujarric, "Temmuz ayında Gazze'nin güneyine giden gıda yardımı, son on ay içinde en düşük seviyeye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Çocuk Felci Vakası Tespit Edildi

Gazze'de hijyen ve sanitasyon sorunlarının ağırlaştığını belirten Dujarric, 25 yıl aradan sonra ilk defa bir çocuk felci vakasının tespit edildiğini ifade etti. "Dün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Deyr el-Balah'ta 10 aylık bir bebeğin çocuk felci olduğu bilgisini doğruladı. Bu, 25 yıl aradan sonra gelen ilk vaka." dedi.

Uluslararası Destek ve Aşılama Çalışmaları

DSÖ, Gazze'deki sanitasyon sistemlerinin çökmesi nedeniyle bulaşıcı hastalık riskinin arttığını vurgulayarak, bu durumu önlemek amacıyla gerekli ürünlerin beş hastaneye ulaştığını açıkladı. Ayrıca, Gazze'de çocuk felcinin yayılma riskine karşı bir aşılama kampanyası hazırlıkları yapılmakta. DSÖ, 8 yaş altı 600 bin çocuğa yönelik aşılama için 1 milyondan fazla aşı gönderileceğini ve ilk aşının Ağustos ayı sonunda veya Eylül'de başlayacağını bildirdi.

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