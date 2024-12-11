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BM, Gazze'deki İnsani Kriz İçin Siyasi İradenin Hayati Önemi Vurgulandı

BM, Gazze'deki insani krizin çözümü için siyasi iradenin gerekliliğini vurguladı. Sigrid Kaag, yardım çabalarının yetersiz kaldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 01:49
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 01:49
BM, Gazze'deki İnsani Kriz İçin Siyasi İradenin Hayati Önemi Vurgulandı

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, Gazze'de insani yardım çalışanlarının elinden geleni yaptığını, ancak siyasi irade olmadan çabaların yetersiz kaldığını ifade etti. Kaag, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'deki insani durumun ele alındığı kapalı oturumun ardından basına yaptığı açıklamada, Gazze'deki sivillerin acı çekmeye devam ettiğini ve durumun çok kötü olduğunu belirtti.

Kaag, yakın zamanda gerçekleştirdiği Gazze ziyareti hakkında, "hiçbir şeyin bir insanı bu ziyarete" hazırlayamayacağını söyledi. Göreve geldiğinden beri İsrail hükümetine BM'nin insani yardıma ilişkin taleplerini ilettiklerini belirten Kaag, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) öneminin altını çizdi.

Özellikle kış aylarında ihtiyaçların arttığını vurgulayan Kaag, Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve ticari malların girişine izin verilmesinin önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kaag, müzakerelerin devam ettiğini fakat Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduklarını belirtti. "Siyasi irade eksikliğinin yerini dolduracak ya da telafi edecek hiçbir şey yok"

Gazze halkının uluslararası toplumun onları terk ettiğini düşündüğünü ifade eden Kaag, Lübnan'daki ateşkesten sonra sıranın ne zaman kendilerine geleceğini sorguladıklarını belirtti. Kaag, BM ve insani yardım çalışanlarının gereken sistem, finansman ve mekanizmaları inşa ettiğini, ancak "siyasi iradenin hiçbir alternatifi yok" olduğunu vurguladı. Bu iradenin, BM'nin değil, üye ülkelerin sahip olduğu bir şey olduğunu kaydetti.

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