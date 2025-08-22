BM: Gazze'deki önlenebilir kıtlığın sorumlusu İsrail'in sistematik engellemeleri

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze'deki durumun "izin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık" olduğunu belirterek sorumlunun "İsrail'in sistematik engellemeleri" olduğunu söyledi.

Fletcher, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna atıfla, 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığını vurguladı.

Fletcher, IPC raporunun baştan sona okunmasını isteyerek, "Üzüntü ve öfkeyle okuyun. Kelimeler ve sayılar olarak değil, isimler ve hayatlar olarak okuyun." dedi ve ekledi: "Bu bir kıtlık, izin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık. Ancak İsrail'in sistematik engellemeleri nedeniyle sınırlarda gıda birikiyor."

BM yetkilisi, kıtlığın en çok en savunmasızları vurduğunu; insanların onurlarından mahrum bırakıldığını, ebeveynlerin hangi çocuğunu besleyeceğini seçmek zorunda kaldığını ve insanların yiyecek bulmak için hayatlarını riske attığını söyledi. Fletcher, bölgeye uluslararası medyanın girerek yaşananlara tanık olmasına izin verilmediğini de dile getirdi.

Gazze'deki durumu "insansız hava araçları ve tarihin en gelişmiş askeri teknolojisiyle gözetlenen 21. yüzyıl kıtlığı" olarak niteleyen Fletcher, bazı İsrailli liderlerin kıtlığı açıkça bir savaş silahı olarak desteklediğini belirtti. Fletcher, "Hepimizin gözü önünde bir kıtlık... Hepimizi rahatsız edecek ve etmesi gereken bir kıtlık" ifadelerini kullandı.

Fletcher, duruma acil eylem çağrısı yaparak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kendisine ulaşabilen herkesten Gazze'de ateşkesi sağlamalarını istedi. "(Gazze Şeridi'nin) Kuzey ve güneydeki tüm geçişleri açın. Yiyecek ve diğer malzemeleri, engelsiz ve gereken büyüklükte bir şekilde içeri alalım. İntikamı durdurun." diye konuştu.

ABD'li yetkililerle düzenli temas halinde olduklarını aktaran Fletcher, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki açlığa son verilmesi talimatını dikkat çekici bulduğunu ve ABD'li meslektaşlarından, geniş ölçekte faaliyet göstermek ve mevcut ağ, kaynak ve deneyimi kullanmak için izin vermelerini istediğini söyledi. Fletcher ayrıca, yılın başlarında ateşkes sırasında her gün 600-700 yardım tırı girişinin olduğunu hatırlattı ve bu düzeyin tekrar sağlanabileceğini belirtti.

IPC raporu

IPC'nin yayımladığı son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı." tespitine yer verildi. Raporda, 22 ay süren çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insanın açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Ayrıca rapor, bu kıtlığın Gazze Şeridi genelinde yaygınlaşmasının beklendiğini kaydetti.