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BM, Gazze'deki Soykırımı Durduramıyor: ABD'nin Veto Yetkisi Sorunları Derinleştiriyor

BM, Gazze'deki soykırımın durdurulması için etkili adımlar atamamışken, ABD'nin vetoları durumu daha da zorlaştırıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:08
BM, Gazze'deki Soykırımı Durduramıyor: ABD'nin Veto Yetkisi Sorunları Derinleştiriyor

BM, Gazze'deki Soykırımı Durduramıyor

İsrail yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda aleyhindeki kararları tanımadığını ifade ederken, ABD ise Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmasına yönelik kararları veto etmeye devam ediyor. BM Güvenlik Konseyi (BMGK), 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze saldırıları sonrası, savaşın durdurulması için etkili bir adım atamamış durumda.

BM Güvenlik Konseyi'nde Veto Krizi

BM, 1945'te uluslararası barış ve güvenliği sağlamak amacıyla kuruldu. Ancak BMGK, sürekli olarak veto hakkını elinde bulunduran üyeler arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle etkisiz kalıyor. 7 Ekim sonrası Gazze için ateşkes çağrıları, BMGK tarafından üç kez veto edilmiştir.

BM Genel Kurulu'nun Kararları

Buna karşın, BM Genel Kurulu'nda Gazze'de acil ateşkes talep eden karar tasarısı, 120 oyla kabul edildi. Ancak bu karar, İsrail yönetimi tarafından tanınmadı. ABD'nin, oylamada çekimser kalması ve ateşkes kararını bağlayıcı görmemesi, durumu daha da belirsiz hale getirdi.

Lockdown: Filistin'in BM Üyeliği ve Uluslararası Hukuk

İsrail, BM Genel Kurulu'nda alınan kararların bağlayıcı olmadığını belirterek bu kararları sistematik bir şekilde ihlal etmeye devam ediyor. Bu durum, uluslararası hukukun ve BM kararlarının uygulanabilirliğini sorgulatıyor.

Akademisyenlerin Görüşleri

Kent Üniversitesi'nden akademisyen Shahd Hammouri, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki konumunu kullanarak bölgedeki çıkarlarını ilerlettiğini belirtmektedir. Hammouri, mevcut BM sisteminin eski ve işlevsiz olduğuna dikkat çekerken, ABD'nin Gazze'de yaşanan olaylarda bir fail olduğunu vurgulamaktadır.

Sonuç

İsrail'in BM çerçevesinde elde ettiği destek, uluslararası hukukun ihlali ve insan hakları ihlalleri bağlamında ciddi eleştirilerin odağı olmuştur. ABD'nin bu konudaki tutumu, uluslararası toplumu daha fazla harekete geçmeye zorlayabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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