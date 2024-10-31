BM, Gazze'deki Tıbbi Malzeme Bombalamalarını Bildirdi

BM, Tıbbi Malzemelerin Bombalanmasını Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), 5 gün önce Gazze'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne sevk ettikleri tıbbi malzemelerin bombalanarak imha edildiğini duyurdu.

Dujarric'in Açıklamaları

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki kritik duruma dair bilgiler paylaştı. Kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyinde hastanelere yönelik saldırıların, arama kurtarma ekiplerinin ve sağlık personelinin görevlerini yerine getirmesini engellediğini belirtti.

Hastanelerin Durumu

Dujarric, Kemal Advan Hastanesi'nde bulunan tıbbi malzemelerin bombalanmasının ardından hastanenin işleyişine dair soruya ise yanıt vererek, "Gazze'de işlevsel kelimesini kullanmak yanıltıcı olur. Hastaneler ayakta kalmaya çalışıyor," dedi.

Yerinden Edilmeler ve Yardım Durumu

Gazze'nin kuzeyinde binlerce kişi zorla yerinden ediliyor. Dujarric, bugün sadece 300 Filistinlinin yerinden edildiğini ve bunlar arasında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye insani yardım operasyonlarına izin vermediğini belirterek, mevcut insani durumun sürdürülen saldırılar nedeniyle daha da kötüleştiğini vurguladı.