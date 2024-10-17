BM: Gazze'deki Zorla Yerinden Edilmeler Savaş Suçudur

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'nin kuzeyinde birçok insanın zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukuk açısından savaş suçu teşkil ettiğini belirtti.

İnsan Hakları Temel Olmalı

BM binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk, her BM istişaresinin temelinde insan haklarının yatması gerektiğini vurguladı. Özellikle son bir yıl içerisinde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler durumun aciliyetini artırdığını ifade etti.

Gazze'deki Kriz İsrailli Yetkililerden Kaynaklanıyor

Türk, BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması raporundaki sonuçların "korkunç ötesi" olduğunu dile getirerek, Gazze genelinde kıtlık riski yaşandığına dikkat çekti. "Dünya bunun gerçekleşmesine izin veremez. Bu durum, temel olarak İsrailli yetkililerin aldığı kararlardan doğmuştur. Acilen durumu değiştirmek onlar için mümkündür," değerlendirmesini yaptı.

İsrail Yardım Sürecine Katkıda Bulunmalı

İsrail'in uluslararası insancıl hukuk gereği Gazze'ye gıda ve insani yardımın akışını güvence altına alması gerektiğini belirten Türk, sahadaki verilerin Gazze'ye yapılan yardımların oldukça yetersiz olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Zorla Yerinden Edilmeler ve Savaş Suçları

Gazze'deki büyük çaplı zorla yerinden edilmelerle ilgili ciddi kaygılar bulunduğunu söyleyen Türk, "Gazze'nin kuzeyindeki toplumun büyük bir kısmının zorla yerinden edilmesi, savaş suçu teşkil eder," dedi.

Lübnan'daki Şiddet Artışı

Lübnan'daki artan şiddete dikkat çeken Türk, BM barış güçlerine yönelik saldırıların da savaş suçu olabileceğini ifade etti ve "Bu mantıksız gerginliğin sona ermesi gerekiyor. Ateşkes şarttır," açıklamasında bulundu.

Gazetecilerin Rolü

İsrail'in gazetecileri hedef almasıyla ilgili olarak Türk, "Savaş bölgelerinde görev yapan gazeteciler, insan hakları savunucularıdır," yorumunu yaptı. Gazetecilerin korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Silah Sevkiyatının Sorumlulukları

Cenevre Sözleşmesi uyarınca silah sevkiyatı yapan ülkelerin yükümlülüklerine değinen Türk, bu kapsamda silahların insanlığa karşı suçlarda kullanılmadığına dair kanıtlara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Uluslararası Toplumun Görevi

Türk, Orta Doğu, Ukrayna, Sudan ve Myanmar gibi bölgelerde süregelen ihtilafların sona ermesi için uluslararası toplumun üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti. "Eğer savaşla her şeyin çözüleceği inancı artarsa, bu dünya için çok endişe verici olur," dedi. İnsani değerlerin daha da önemli hale geldiğine vurgu yaparak temel değerlere dönüş yapılması gerektiğini ifade etti.