BM: Gazze Halkı Çalışmak İstiyor, İnsani Yardımlara Bağımlı Değil

BM: Gazze Halkı Çalışmak İstiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) İnsani Koordinatörü Muhannad Hadi, Gazze halkının insani yardımlara bağımlı olmaktanse çalışmayı tercih ettiğini ve erken toparlanmaya hazır olduklarını açıkladı.

Hadi, video konferans yoluyla BM'deki gazetecilere yaptığı açıklamalarda, 35 yıllık meslek hayatı boyunca Gazze'yi birçok kez ziyaret ettiğini fakat bu sabahki ziyaretinin tamamen farklı olduğunu belirtti. İnsanların hareketliliğinden ve sokakların temizlenmeye başlamasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Hadi, önceki ziyaretlerdeki düzensizliğe kıyasla bir nebze daha fazla düzenin gözlemlendiğini aktardı.

Gazze Halkının İhtiyaçları ve İstekleri

Hadi, hala büyük bir insani yardıma ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bölge halkının evlerine dönerken gelir getirici faaliyetlere katılmak istediğini söyledi. “Çalışmak istiyorlar. İnsani yardımlara bağımlı olma durumundan hoşlanmıyorlar ve insani operasyonların bu bağımlılık sendromunu reddediyorlar,” dedi.

Erken toparlanma sürecinde BM ve insani yardım ortaklarının yapabileceği birçok şey olduğunu belirten Hadi, üye ülkeler ve özel sektörün bu süreçte kritik bir rol oynayabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, uluslararası muhabirlerin artık Gazze'ye giriş yapmaları ve oradan yayın yapmalarının zamanının geldiğini vurguladı.

Ateşkes: Altın Fırsat ama Zorluklar Devam Ediyor

İnsani yardım sevkiyatları hakkında bilgi veren Hadi, ilk gün 600, ikinci gün 900 ve bugün de yaklaşık 900 insani yardım tırının Gazze’ye gönderildiğini bildirdi. Hadi, yardımın yalnızca tır sayıları ile ölçülemeyeceğini, çünkü Gazze halkının birçok ihtiyacının tırlara yüklenemeyeceğini belirtti. Eğitim, koruma ve psikososyal destek gibi ihtiyaçların da önemli olduğunu ifade etti.

Hadi, ateşkesi “altın fırsat” olarak değerlendirirken, mevcut zorlukların devam ettiğine dikkat çekti. “Ateşkes sağlandığı için hayatın kolaylaşmadığı ya da işlerin güllük gülistanlık olmadığını” belirten Hadi, Gazze’deki zorluklarla birlikte bunları fırsata dönüştürebileceklerine inandığını ifade etti.