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BM: Gazze'nin Kuzeyi Kuşatılmış, Yardım Ulaşması Neredeyse İmkansız

BM, Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırmanın imkansız hale geldiğini ve insani krizin derinleştiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:39
BM: Gazze'nin Kuzeyi Kuşatılmış, Yardım Ulaşması Neredeyse İmkansız

BM: Gazze'nin Kuzeyi Kuşatılmış, Yardım Ulaşması Neredeyse İmkansız

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in kuşatması altında bulunan Gazze'nin kuzeyine yardım ulaşmasının neredeyse imkansız olduğunu duyurdu. Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Gazze'deki Insani Kriz Derinleşiyor

Laerke, Gazze Şeridi'ndeki insani yardımların en düşük seviyelerde olduğunu belirterek, "Gazze'de yaşanan kaos, acı, umutsuzluk, ölüm, yıkım ve yerinden edilme oranları en üst düzeye ulaştı. Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki durum bizi endişelendiriyor. Şu anda fiili kuşatma altında ve oraya yardım ulaştırmak neredeyse imkansız," ifadelerini kullandı.

Yardım Operasyonları Engelleniyor

Laerke, Gazze'nin kuzeyine yönelik yardım operasyonlarına getirilen engellerin altını çizerken, yardım tırlarının hedef alındığını da söyledi. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, Gazze'nin kuzeyine yönelik BM erişiminin engellendiğini ve UNRWA yetkililerinin bir aydır bu bölgeye ulaşamadığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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