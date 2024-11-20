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BM: Gazze'nin Kuzeyinde Yardım Olanakları 40 Gündür Engelli

BM, Gazze'nin kuzeyinde 40 günden fazla süredir yardım ulaştırılmadığını ve insani durumun kritik seviyeye geldiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 00:08
BM: Gazze'nin Kuzeyinde Yardım Olanakları 40 Gündür Engelli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'nin kuzey bölgesindeki Filistinlilere 40 günden fazla süredir neredeyse hiç yardım ulaştırılamadığını duyurdu. Dujarric, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili soruları yanıtlayarak, bu durumun oldukça endişe verici olduğunu belirtti.

Dujarric, İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyine geçişleri engellediğini ve bu nedenle bölge sakinlerinin yardım almakta büyük zorluk yaşadığını vurguladı. Özellikle bazı yerlerde insani durumun vahim bir hal aldığını ifade etti. İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine atıfta bulunarak, "Gazze'nin kuzeyindeki kuşatma altındaki bölgelerde insanlar hayatta kalmak için mücadele ediyor," dedi.

İsrail askerlerinin Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cebeliye gibi bölgelere yapılacak yardımları sürekli engellediğini aktaran Dujarric, bu ay için planlanan 31 yardım girişiminden 27'sinin reddedildiğini ve geriye kalan 4 yardım girişiminin de ciddi bir şekilde yavaşlatıldığını ifade etti.

Dujarric, "Açıkçası, BM'nin Gazze'nin kuzeyinde, kuşatma altındaki bölgelerde insanlara destek olma yönündeki tüm girişimleri reddedildi veya engellendi," diye konuştu. Ayrıca, tüm ekmek fırınlarının kapandığını, sağlık, su ve arıtma tesislerinin yakıt ikmalinin tamamen engellendiğini belirterek, bölgede yaşanacak kıtlığa dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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