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BM, Gazze'nin Kuzeyindeki Durumu Alarm Verici Şekilde Değerlendiriyor

Gazze'nin kuzeyindeki sivil ölümler ve altyapı tahribatı endişe verici boyutlara ulaştı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 14:41
BM, Gazze'nin Kuzeyindeki Durumu Alarm Verici Şekilde Değerlendiriyor

BM'nin Gazze Raporu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, Gazze'nin kuzeyinde durumun kötüleştiğini ve sivil ölümlerinin arttığını duyurdu. Sunghay, bu bölgedeki altyapı tahribatının her geçen gün devam ettiğini ifade etti.

Endişe Verici Gelişmeler

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Sunghay, BM İnsan Hakları Ofisi'nin Kasım 2023 ile Nisan 2024 arasında Gazze'de yaşanan insan hakları ihlalleri ve vahşet suçları hakkında bir rapor yayınladığını hatırlattı. Sunghay, "Gazze'deki sivil kayıpların ve yaralanmaların, uluslararası insancıl hukuk normlarına uyulmamasının sonucu olduğunu görüyoruz," dedi.

İnsani Durum ve Yardım Engelleri

Sunghay, İsrail'in, Filistin halkına yönelik yerinden edilme çağrılarını yeniden dile getirdiğini ve bu bölgelere yönelik saldırıların endişe verici olduğunu sözlerine ekledi. O, "İsrail'in düşmanca tutumu, Gazze'nin sivil altyapısına, evlerine, hastanelerine, okullarına, elektrik, su ve kanalizasyon sistemlerine büyük zarar vermektedir. Hayatta kalanlar yaralı, yerinden edilmiş ve yeterli yiyecek ya da suya ulaşamıyor," şeklinde konuştu.

İnsani Yardımın Engellenmesi

Gazze'nin kuzeyinde süregelen saldırılar sonucu, sağlık personellerinin tutuklanması ve hastaların yerinden edilmesi gibi olayların da yaşandığını belirten Sunghay, İsrail'in bu harabe halindeki bölgeye insani yardım ve tıbbi desteğin girişini engellemeye devam ettiğini vurguladı.

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