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BM: Gazze'nin Yeniden İnşası Yıllar Alacak

BM, Gazze'nin yeniden inşasının yıllar alacağını ve konutların %92'sinin yıkıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:34
BM: Gazze'nin Yeniden İnşası Yıllar Alacak

BM: Gazze'nin Yeniden İnşası Yıllar Alacak

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan ve 471 gün süren saldırıları sonucu büyük hasar gören Gazze Şeridi'nde altyapının ve bölge halkının hayatlarının yeniden inşa edilmesinin yıllar alacağını açıkladı.

BM'nin Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'deki duruma dair çarpıcı veriler paylaşıldı. Saldırılar nedeniyle, yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1,9 milyon kişinin zorla yerinden edildiği hatırlatıldı. Bu zorla yerinden edilen Filistinlilerin büyük çoğunluğunun derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kaldığı vurgulandı.

Ayrıca, Gazze'deki evlerin çoğunun ya tamamen yıkıldığı ya da ikamet edilemeyecek derecede hasar gördüğü belirtildi. Açıklamada, "Altyapının ve hayatların yeniden inşası, travmanın giderilmesi yıllar alacak." ifadesi kullanıldı.

Yıkımın Boyutu

BM'nin verilerine göre, Gazze'deki konutların yüzde 92'si ya yıkıldı ya da hasar gördü. İsrail saldırıları sonucu, Gazze'deki konutların 160 bini yıkıldı, 276 bini ise büyük oranda veya kısmen hasar gördü. Bu durum, Gazze'deki konutların büyük bir bölümünün yaşanmaz hale geldiğini gözler önüne seriyor.

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