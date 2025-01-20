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BM: Gazze Nüfusunun Tamamı Temel İhtiyaçlar İçin Yardıma Muhtaç

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki ateşkes sonrasında tüm nüfusun temel ihtiyaçlar için yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 21:07
BM: Gazze Nüfusunun Tamamı Temel İhtiyaçlar İçin Yardıma Muhtaç

Gazze Nüfusu Acil Yardım İhtiyacı İçinde

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından insani yardımları artırdığını duyurdu. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yaptığı açıklamada Gazze'nin 2 milyon nüfusunun tamamının temel ihtiyaçlar için yardımlara muhtaç olduğunu belirtti.

Çocukların Zorluğu

Haq, Gazze nüfusunun yarısını çocukların oluşturduğunu ve bu çocukların çoğunun günde yalnızca 1 öğün yemek yediğini ifade etti. Ayrıca, ateşkesin ardından BM'nin Gazze'ye yönelik yardımlarını artırma çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Sağlık Durumu ve Altyapı

Dünya Sağlık Örgütü'nün, Gazze'deki hastanelerdeki yatak sayısını artırmak için 60 günlük bir plan başlattığını aktaran Haq, Gazze'de 30 bin kişinin hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandığını ve özel tedaviye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra, BM ve ortaklarının yıkılan altyapıyı onarmaya yönelik çabalarına da hız verdikleri ifade edildi.

Yardım Sevkiyatında Olumsuz Bir Durum Yok

Ateşkes sonrası Gazze’ye yapılan yardımların güvenliği ile ilgili soruları yanıtlayan Haq, şu ana dek şiddet veya yağmalama gibi olumsuz olayların yaşanmadığını belirtti. Yardım dağıtımı sırasında yerel halkla iletişim halinde olduklarını ve mümkün olan en fazla sevkiyatı yapmak için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

15 Ocak'ta Katar aracılığıyla yapılan açıklamaya göre, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varıldı. Anlaşmanın ilk aşaması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi ve bu sürede 33 esir ile 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması öngörülüyor. Anlaşma kapsamında, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, üç İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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