BM Gazze Soykırımına Karşı Etkisiz Kalıyor

BM Gazze'deki Soykırıma Karşı Etkisiz Kalıyor

Uluslararası toplum, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarını engellemek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde girişimlerde bulunsa da, bu süreçten elde edilen mahkeme kararları, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkına yönelik suçların durdurulmasında etkisiz kalmaktadır.

BM'nin Gazze'deki soykırım suçlarına karşı aldığı kararlara rağmen, UAD'nin verdiği kararlar, bu suçların sona ermesi için yeterli olmamakta. Çeşitli insan hakları örgütleri ve BM'ye bağlı kuruluşların raporları, İsrail'in Gazze'de bulunan Soykırım Sözleşmesi, savaş hukukunu ve insan haklarını ihlal ettiğini belirtmekte.

UAD’nin Soykırım Davalarındaki Rolü

BM, 1946 yılından itibaren soykırım suçunun tanımlanması ve yargılanması için çalışmalar sürdürmekte. Bu bağlamda, UAD hakkında ilk kez oluşturulan taslaklarda, soykırım davalarına ilişkin iki ayrı mahkemenin yer alması planlanıyor: UAD ve soykırım faillerini yargılamak için kurulan alanında uzman bir mahkeme.

Ancak Gazze'deki durum, UAD'nin önceden belirlenen rolünü kısıtlamaktadır. UAD, Gazze'deki soykırım suçları konusunda henüz etkin adımlar atmamış durumda.

Mahkeme Kararlarının Uygulanmaması