BM Gazze Soykırımına Karşı Etkisiz Kalıyor

BM Gazze'deki Soykırıma Karşı Etkisiz Kalıyor
Uluslararası toplum, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarını engellemek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde girişimlerde bulunsa da, bu süreçten elde edilen mahkeme kararları, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkına yönelik suçların durdurulmasında etkisiz kalmaktadır.
BM'nin Gazze'deki soykırım suçlarına karşı aldığı kararlara rağmen, UAD'nin verdiği kararlar, bu suçların sona ermesi için yeterli olmamakta. Çeşitli insan hakları örgütleri ve BM'ye bağlı kuruluşların raporları, İsrail'in Gazze'de bulunan Soykırım Sözleşmesi, savaş hukukunu ve insan haklarını ihlal ettiğini belirtmekte.
UAD’nin Soykırım Davalarındaki Rolü
BM, 1946 yılından itibaren soykırım suçunun tanımlanması ve yargılanması için çalışmalar sürdürmekte. Bu bağlamda, UAD hakkında ilk kez oluşturulan taslaklarda, soykırım davalarına ilişkin iki ayrı mahkemenin yer alması planlanıyor: UAD ve soykırım faillerini yargılamak için kurulan alanında uzman bir mahkeme.
Ancak Gazze'deki durum, UAD'nin önceden belirlenen rolünü kısıtlamaktadır. UAD, Gazze'deki soykırım suçları konusunda henüz etkin adımlar atmamış durumda.
Mahkeme Kararlarının Uygulanmaması
Ohio State Üniversitesinden emekli Uluslararası Hukuk Profesörü John Quigley, UAD'nin toplu suçlar konusundaki yetkisinin oldukça sınırlı olduğunu belirtti. UAD, Gazze'deki duruma ilişkin verdiği kararların uygulanmamasının, mahkemenin tutumunu da etkilediğini ifade etti. Quigley, "Mahkeme, kararlarının uygulanmayacağını bilerek ilerlerse sorun yaşayacağına dair kaygılar taşımaktadır" Quigley, Gazze'deki durumun Bosna ve Hırvatistan davalarından önemli ölçüde farklılık gösterdiğine işaret etti. "Gazze'de, yalnızca öldürme eylemleri değil, Filistinlilerin yaşam koşullarına yönelik kasıtlı bir yönelik de söz konusu" UAD’deki davaların sonuçlanmasının uzun sürmesine ve İsrail'in Gazze’yi hedef almaya devam etmesine dikkat çeken Quigley, "UAD, soykırım işlendiğine karar vermesi oldukça muhtemel" Sonuç olarak, uluslararası mahkemelerin etkisinin sorgulanması giderek artarken, uluslararası topluma düşen önemli bir sorumluluk bulunmaktadır. Gazze'de yaşanan olayların bir an önce son bulması ve uluslararası hukukun ihlal edilmeden insan haklarının korunması gereklidir. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Gazze’deki Durumun Farklılığı
UAD'nin Kararı Bekleniyor
Quigley, Gazze'deki durumun Bosna ve Hırvatistan davalarından önemli ölçüde farklılık gösterdiğine işaret etti. "Gazze'de, yalnızca öldürme eylemleri değil, Filistinlilerin yaşam koşullarına yönelik kasıtlı bir yönelik de söz konusu" UAD’deki davaların sonuçlanmasının uzun sürmesine ve İsrail'in Gazze’yi hedef almaya devam etmesine dikkat çeken Quigley, "UAD, soykırım işlendiğine karar vermesi oldukça muhtemel" Sonuç olarak, uluslararası mahkemelerin etkisinin sorgulanması giderek artarken, uluslararası topluma düşen önemli bir sorumluluk bulunmaktadır. Gazze'de yaşanan olayların bir an önce son bulması ve uluslararası hukukun ihlal edilmeden insan haklarının korunması gereklidir. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
UAD’deki davaların sonuçlanmasının uzun sürmesine ve İsrail'in Gazze’yi hedef almaya devam etmesine dikkat çeken Quigley, "UAD, soykırım işlendiğine karar vermesi oldukça muhtemel" Sonuç olarak, uluslararası mahkemelerin etkisinin sorgulanması giderek artarken, uluslararası topluma düşen önemli bir sorumluluk bulunmaktadır. Gazze'de yaşanan olayların bir an önce son bulması ve uluslararası hukukun ihlal edilmeden insan haklarının korunması gereklidir. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Sonuç olarak, uluslararası mahkemelerin etkisinin sorgulanması giderek artarken, uluslararası topluma düşen önemli bir sorumluluk bulunmaktadır. Gazze'de yaşanan olayların bir an önce son bulması ve uluslararası hukukun ihlal edilmeden insan haklarının korunması gereklidir.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.