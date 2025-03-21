BM: Gazze'ye Ekim 2023'ten Beri Yardım Girişi Yok

BM: Gazze'ye Ekim 2023'te En Uzun Süre Yardım Girmedi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Sam Rose, mart ayının başından bu yana Gazze'ye hiçbir yardım malzemesinin girmediğini duyurdu. Rose, bu durumun, Ekim 2023'teki çatışmaların başlangıcından beri Gazze'ye yardım girmediği en uzun süre olduğunu ifade etti.

Gazze'de Kritik Durum

Cenevre'deki BM Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılan Rose, 18 Mart itibarıyla ateşkesin bozulmasıyla birlikte Gazze'de yoğun bombardımanların sürdüğünü bildirdi. Bu saldırılar sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen verilere göre, yaklaşık 600 kişi hayatını kaybetti ve bu ölümler genellikle gece saatlerinde meydana geldi.

Rose, artan saldırılar sonucunda büyük ölçekli yerinden edilmelerin yaşandığını ve oldukça fazla sayıda insanın zorunlu tahliyelere maruz kaldığını belirtti. Bununla birlikte, insani yardımın Gazze'ye ulaşamadığını vurgulayarak, "Martın başından beri Gazze'ye hiçbir yardım malzemesi girmiyor; bu 19 gündür böyle devam ediyor" dedi.

İnsani Kriz Derinleşiyor

''İnsanlar, yardım dağıtım merkezleri ve hastanelere ulaşmada zorluk çekiyor. Gazze'deki kişiler sürekli hareket halinde ve en kötü durumu yaşamaktan korkuyorlar'' diyen Rose, mevcut insani yardım sisteminin ateşkesin 6 haftası boyunca kaydedilen ilerlemenin tersine döndüğünü ifade etti.

Buna ek olarak, Rose, Gazzelilere yönelik mevcut durumu değerlendirdiğinde, insanların hiçbir şeyden umutlu olmadığını ve kaygı içinde olduğunu dile getirdi. Özellikle çocukların yaşadığı travmanın boyutuna dikkat çekti ve eğer ateşkes sağlanmazsa, büyük ölçekli can kaybı ve altyapı hasarının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

İsrail'in Saldırıları ve Son Gelişmeler

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart'ta şiddetli saldırılara yeniden başladı. Bu saldırılarda, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'e yakın Filistinli hayatını kaybetti; yaklaşık 1000 kişi yaralandı.

İsrail hükümeti, ateşkesin bozulmasının ardından Hamas'a karşı askeri gücü artırma kararı aldığını duyurdu. Hamas ise, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve Gazze'deki Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını ifade etti. Bu karışıklık, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların gölgesinde gerçekleşiyor.