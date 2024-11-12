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BM: Gazze'ye Giren İnsani Yardım Yetersiz Kalıyor

BM, Gazze'ye gönderilen insani yardımın ihtiyaçları karşılamada yetersiz olduğunu duyurdu. Gıda yardım sevkiyatları da sınırlı kalıyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 21:52
BM: Gazze'ye Giren İnsani Yardım Yetersiz Kalıyor

BM'den Gazze Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye giren insani yardımın, bölgedeki ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında bu durumu ele aldı.

İlk Gıda Yardım Sevkiyatı Gerçekleşti

Dujarric, aylar süren müzakerelerin ardından, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze'nin Kissufim bölgesinden gıda yardım sevkiyatı yapabildiğini anlattı. Bu doğrultuda, 15 tır gıda yardımı gönderildiğini ifade etti.

Kritik Durum Devam Ediyor

Ayrıca, bu yıl Gazze'ye yapılan yardım girişlerinin en az olduğu aylardan birinin Ekim olduğunu belirten Dujarric, WFP'nin yalnızca yardıma muhtaç insanlarının yarısına ulaşabildiğini kaydetti. Kissufim bölgesindeki geçidin daimi olarak erişime açılması gerektiğine dikkat çeken Dujarric, İsrail'in yardımları engellemeye devam ettiğini vurguladı.

Açlık ve Hastalık Raporları Artıyor

Bölgedeki insan durumunun kritik olduğuna değinen Dujarric, “Gazze'de çok sayıda kişi aç, hasta ve yardıma muhtaç. Kara yolu ile daha fazla geçiş noktasının acilen açılması zorunludur.” dedi.

Yardım Sevkiyatında Kısıtlamalar Olumsuz Etkiliyor

BM Sözcüsü, Gazze'ye giden insani yardım sevkiyatındaki idari ve fiziksel kısıtlamaların kaldırılmasının şart olduğunu dile getirirken, ticari tırların girişindeki düşüşün de bölgedeki piyasayı olumsuz etkilediğini aktardı.

Geçit Noktalarının Açılması Talep Ediliyor

Dujarric, Kissufim geçit noktasının açılmasına yönelik umutların tükenmekte olduğunu belirtti ve “Tüm geçiş noktalarının açılmasını ve yardımların insanların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmasını bekliyoruz. Bu gerçekleşmiyor.” diyerek durumu eleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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