BM, Gazze'ye Yardım Girişini Ciddi Oranda Kısıtladığını Açıkladı

BM’nin Yardım Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’ye yönelik insani yardımların büyük ölçüde kısıtlandığını duyurdu. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in saldırılarına rağmen bölgeye yapılması gereken günde en az 500 tır yardım gönderilmesi ihtiyacının göz ardı edildiğini, geçen ay yalnızca günde 30 tıra izin verildiğini belirtti.

Gazze’deki Zor Koşullar

Lazzarini, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İsrail’in Gazze’de aç ve susuz bıraktığı insanların sayısının alarm verici boyutlara ulaştığını vurguladı. 2 milyondan fazla insanın, artan saldırılar altında temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade etti.

UNRWA Genel Komiseri, Gazze’ye ulaşan yardım tırı sayısının, İsrail’in saldırıları öncesinde izin verilen yardım seviyesinin sadece %6’sını temsil ettiğine de dikkat çekti.

Diğer Açıklamalar ve Yasa Tasarıları

Gazze’deki hükümet medyası, İsrail ordusunun sivillere karşı uyguladığı aç bırakma taktiğini eleştirerek, bölgede yardım ve malzeme taşıyan 3 bin 800 kamyonun girişinin engellendiğini bildirdi. Ayrıca, yaklaşık 400 bin çocuğun kasten aç bırakıldığını vurguladı.

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, X üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze’ye en az 500 tır yardımın ihtiyaç duyulduğunu tekrarladı. İsrail’in UNRWA’nın faaliyetlerini kısıtlayan iki yasa tasarısının Meclis’ten geçmesi sonrası, BM’ye haber verildi ve İsrail’deki UNRWA faaliyetlerinin düzenlendiği anlaşmanın iptal edildiği bildirildi.