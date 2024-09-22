BM Geleceğin Zirvesi'nde Brunei, Doğu Timor ve Butan Liderlerinden Önemli Mesajlar

BM Geleceğin Zirvesi Başladı

Uluslararası kuruluşların yenilenmesi üzerine yoğunlaşan Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi, yaklaşık 130 devlet ve hükümet temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Brunei Liderinin Mesajı

Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, zirvede yaptığı konuşmada, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yalnızca bir ölçüt olmayıp, daha iyi bir gelecek için umut kaynağı olduğunu vurguladı. Ayrıca, "BM ilkeleri zorluklarla karşılaştığımızda bize rehberlik etmeye devam ediyor," diyerek uluslararası barışın önemine dikkat çekti.

Doğu Timor Başbakanı Xanana Gusmao'dan Uyarılar

Xanana Gusmao, konuşmasında barış olmadan kalkınmanın mümkün olmadığını belirterek, "Üzerinde yaşadığımız dünya, düzensizlik ve çatışmalarla dolu. Eğitim aracılığıyla gençlere yatırım yaparak sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyoruz," dedi. Ayrıca, çeşitli bölgelerdeki çatışmalara çözüm bulmanın aciliyetine vurgu yaptı.

Butan Lideri Tshering Tobgay'ın Vurguları

Tshering Tobgay, jeopolitik gerilimlerin, ekonomik sorunların, salgın hastalıkların ve iklim değişikliğinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerindeki etkilerine dikkat çekti. "Bu hedeflere ulaşabilmek için gerçek ve kararlı adımlar atmalıyız," ifadesini kullandı. Ayrıca, kaynakların adil dağılımının önemine değinerek, uluslararası işbirliğinin şart olduğunu söyledi.

Tobgay, ülkesi için eşitlikçi, sürdürülebilir ve güvenli bir gelecek inşası amacıyla diğer devletlerle işbirliğine hazır olduklarını belirtti.