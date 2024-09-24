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BM Genel Kurul Başkanı'ndan İki Devletli Çözüm Vurgusu

Philemon Yang, iki devletli çözümün Ortadoğu'daki şiddeti sona erdireceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 17:00
BM Genel Kurul Başkanı'ndan İki Devletli Çözüm Vurgusu

BM Genel Kurul Başkanı'ndan Kritik Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, iki devletli çözümün önemine vurgu yaparak, "Sadece iki devletli çözüm şiddet sarmalını ve istikrarsızlığı sonlandırabilir.” dedi.

Oturumun Önemi

BM Genel Kurulu'nun bu yılki açılışında konuşan Yang, oturumun küresel istişare ve harekete geçmek için en kapsamlı platformlardan biri olduğunu belirtti. Yang, bu yılki görevlerin aciliyet taşıdığını vurguladı.

Çatışma ve İhtilaflar

Yang, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerisinde kalındığını ve iklim krizinin artık sadece bir tehdit değil, yaşanan sorunlar haline geldiğini ifade etti. Orta Doğu, Ukrayna, Haiti ve Sudan gibi bölgelerdeki ihtilafların geride ölüm, yıkım ve acılar bıraktığını belirtti.

Barış ve Diplomasi Çağrısı

Gazze'deki durumla ilgili olarak taraflara uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunan Yang, tüm çatışmalar için bir ateşkes önermekte.

Uluslararası İşbirliği ve Değişim

Yang, "Uluslararası toplum barış için bir araya gelmeli" diyerek, temel kaynakların askeri harcamalar yerine yapıcı alanlara yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, uluslararası finansal sistemin acil olarak yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

Geleceği Şekillendirmek

Yang, "Krizlerin izleyicisi değiliz, harekete geçmek için güçsüz de değiliz" diyerek, ülkelerin temsilcilerinin bir araya geldiğini ve geleceği şekillendirme yükümlülüklerinin bulunduğunu dile getirdi. Olumlu değişim için uluslararası işbirliğinin en güçlü araç olduğunun altını çizen Yang, "Gerekli araçlar ve bilgimiz mevcut. Birlikte cesaretle hareket edersek bu zorlukların üstesinden gelebiliriz." şeklinde konuştu.

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