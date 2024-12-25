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BM Genel Kurulu, 3,72 Milyar Dolarlık 2025 Bütçesini Onayladı

BM Genel Kurulu, 2025 yılı için 3,72 milyar dolarlık bütçeyi onayladı ve yeni destek programlarıyla insani krize karşı kaynak ayırdı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 20:14
BM Genel Kurulu, 3,72 Milyar Dolarlık 2025 Bütçesini Onayladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 2025 yılı için uluslararası toplumun karşılaştığı sorunlarla mücadele amacıyla hazırlanan 3,72 milyar dolarlık bütçeyi onayladı.

BM'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen oturumda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 16 Ekim'de sunduğu bütçe önerisinin kabul edildiği ve ''denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkeleri desteklemek'' amacıyla yeni bir programın onaylandığı duyuruldu.

Onaylanan bütçeye Guterres'in teklifine göre yaklaşık 1 milyon dolarlık bir ekleme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, BM’nin 2025 bütçesiyle birlikte siyasi işler, uluslararası adalet, kalkınma için bölgesel işbirliği, insan hakları, insani yardımlar ve kamuoyu bilgilendirme gibi temel alanların finanse edileceği kaydedildi.

BM'nin barışı koruma operasyonları için ayrı bir bütçesi olduğu da vurgulanarak, Genel Kurul'un açık denizlere erişimi olmayan gelişen ülkelere destek için 10 yıllık bir eylem planı kabul ettiği ifade edildi.

Bunun yanı sıra, Orta Doğu'daki krizlerle mücadele için de bütçeye ek ödenekler eklenmiş durumda. Özellikle Gazze ve Suriye gibi bölgelerde yaşanan insani krizlerle mücadele için Gazze’ye 3,5 milyon dolar ek kaynak sağlanırken, Filistinli mültecilere destek için BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mülteciler Ajansı'na 2,5 milyon dolarlık ek yardım onaylandı.

Sonuç olarak, BM'nin fon açıklarını gidermek amacıyla Barış İnşa Fonu'na 50 milyon dolar, BM İnsan Hakları Ofisine 8 milyon dolar ve Suriye'deki Kayıp Şahıslar Bağımsız Kurumuna ise 8,3 milyon dolar ek destek talep edildi.

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