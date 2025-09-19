BM Genel Kurulu, Abbas'ın Video Kaydıyla Konuşmasını Onayladı

BM Genel Kurulu, Abbas'ın video kaydıyla hitap etmesine onay verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta yapılacak 80. BM Genel Kurulu oturumları sırasında konuşmasını önceden kaydedilmiş bir bildiriyle görüntülü yapmasına izin veren karar tasarısını kabul etti.

Oylama sonuçları

Oylamada, Abbas'ın toplantılara video kaydı ile katılımı için 145 üye "evet" oyu verirken, ABD başta olmak üzere 5 üye "hayır" oyu kullandı. BM Genel Kurulunun 6 üyesi ise oylamaya katılmadı.

ABD vize kararı ve zamanlama

ABD yönetimi, kısa süre önce aldığı kararla Filistin delegasyonuna ve Mahmud Abbas dahil bazı Filistin yetkililerine Genel Kurul toplantılarına katılmaları için vize vermemişti. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bazı vizeleri iptal ettiği duyurulmuştu.

Bakanlığın kararı, İsrail ordusunun Gazze'yi savaş bölgesi ilan ettiği gün açıklanmıştı ve gelişme, Genel Kurul gündeminde dikkat çeken bir unsur olarak öne çıktı.