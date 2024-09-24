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BM Genel Kurulu İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

BM 79. Genel Kurulu'nda, güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Keskin nişancılar ve genişletilmiş kontroller dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:30
BM Genel Kurulu İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

BM 79. Genel Kurulu İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Yeni bir genel kurul süreci başlarken, Birleşmiş Milletler Merkez Binası çevresinde güvenlik önlemleri büyük ölçüde artırıldı. Suikast girişleri ve uluslararası çatışmalardaki artışlar, Amerikalı yetkililerin bu durumu dikkate almasına neden oldu. Keskin Nişancı Tedbirleri

Keskin nişancıların, binaların çatılarına yerleştirilmesinin yanı sıra bu yıl seyyar keskin nişancı uygulaması da devreye alındı. Heyetlerin geçişleri sırasında, yollar boyunca tedbirler alınarak güvenlik artırıldı.

Gizli Servis ve Güvenlik İş Birliği

Bu yılki zirvede, ABD Başkanı ve dünya liderlerini korumakla yükümlü olan ABD Gizli Servisi, diğer yabancı devlet misyonlarının güvenliğinden de sorumlu olan Diplomatik Güvenlik Servisi ile işbirliği içinde çalışıyor. BM binası çevresindeki güvenlik şeridinde denetimlerin sıkılaştırılması ve yalnızca konuk liderlere özel alanların genişletilmesi dikkat çekiyor.

Operasyon Merkezinin Rolü

BM Genel Kurulu için oluşturulan ortak operasyon merkezinde, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil olmak üzere on ayrı kurum, olası tehditlere karşı koruma sağlamak için bir araya geliyor. Amerikan Gizli Servisi’nin liderliğindeki bu ekip, güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırmasını amaçlıyor.

Karada ve Havada Güvenlik Önlemleri

New York’taki BM Genel Merkezi'nde, hem karada hem nehirde hem de havada yoğun bir güvenlik ağı kuruldu. New York Polis Teşkilatı, nehir bölgesinde botlar ve dronlarla güvenlik sağlarken, binanın dört bir yanında bomba arama köpekleri ve güvenlik görevlileri dikkatle görev yapıyor.

Protesto Gösterilerine Sınırlama

Çimlerin üzerinde yapılan protestolar, BM toplantılarına katılanların dikkatini çeken unsurlar arasında yer alıyordu. Ancak, bu yıl alınan güvenlik önlemleri ile birlikte protestocuların BM binasına yakın alanlara erişimi kısıtlandı. 26 Eylül'de Filistin'e destek amacıyla yapılacak büyük gösteri için bile güvenlik engelleri oluşturulmuş durumda.

BM’nin uluslararası gündeminde yer alan meselelerin daha fazla dikkat çekmesi beklenirken, bu yıl sıkı güvenlik önlemlerinin artırılması, yaşanan gelişmelerin ışığında dikkat çekiyor.

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