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BM Genel Kurulu'na Filistin'den İlk Karar Tasarısı Sunuldu

Filistin, BM Genel Kurulu'na ilk karar tasarısını sunarak uluslararası hukukun yanında durulması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 18:22
BM Genel Kurulu'na Filistin'den İlk Karar Tasarısı Sunuldu

Filistin, BM Genel Kurulu'na İlk Tasarısını Sunduktan Sonra Umutlarını Yeniledi

Filistin, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Mayıs ayında kazandığı ilave haklarla, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarından çekilmesi talebinde bulunan ilk karar tasarısını BM Genel Kurulu'na sundu. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, bu önemli adımı atmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti.

BMGK'de Acil Oturum ve Açılış Konuşmaları

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine ilişkin acil bir oturum açıldı. BM Genel Kurulu Başkanı Philemon Yang, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in işgal altındaki topraklarındaki durumu hakkında verdiği "danışma görüşünü" hatırlatarak, uluslararası toplumun hukukun üstünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Riyad Mansur'dan Çağrı

Mansur, BM'de gözlemci üye statüsüne sahip Filistin'in, 40’tan fazla ülkenin eş sunuculuğunu üstlendiği karar tasarısının önemine dikkat çekti. "Lütfen tarihin doğru tarafında, uluslararası hukuk ve barışın yanında olun," diyen Mansur, "Alternatifi, her gün televizyonlarda Filistin halkının yaşadığı trajediyi izlemektir" ifadelerini kullandı.

Filistin Halkının Talepleri

Karar tasarısında, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırmasını istiyoruz" şeklinde bir talep bulunuyor. Ek olarak, tasarıda, İsrail'in işgal altındaki toprakların zararlarını telafi etmesi gerektiği belirtiliyor. Mansur, "Şimdi harekete geçin ve ölüm, acı, suç ve adaletsizliğe son verin" diyerek acil eylem çağrısında bulundu.

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