BM Genel Kurulu'nda Filistin İçin Güçlü Destek Mesajı

Pakistan'ın BM'deki Destek Mesajı

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Münir Akram, BM Genel Kurulu'nda gerçekleşen acil oturumda önemli açıklamalarda bulundu.

Somut Adımlar Talebi

Büyükelçi Akram, "Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme haklarını kullanabilmeleri için somut adımlar atmalıyız" şeklinde konuştu. Akram, Filistin'in sunduğu karar tasarısına destek vererek, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarından derhal çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Akram, bu karar tasarısının, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'deki ve Batı Şeria'daki askeri harekatlarını durdurmak için eyleme geçmesini sağlayacağına dikkat çekti. Ayrıca, askeri ve maddi destek sağlayan ülkelere bu desteği durdurmaları çağrısında bulundu.

Filistin'in Bağımsızlığı İçin Önemli Adımlar

Akram, Filistin Devleti'nin BM'ye tam üye olarak kabul edilmesi ve iki devletli çözümün ilerletilmesi için Uluslararası Filistin Konferansı'nın toplanmasının önemine vurgu yaptı. O, "İnşallah, Filistin yakında özgür olacak" diyerek umut verdi.

Karar Tasarısının Detayları

Filistin'in önerdiği karar tasarısında, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırması" talep ediliyor. Ayrıca, uluslararası topluma "İsrail'in işgaline son vermesi ve yeni yerleşim yerleri açmaması" yönünde yükümlülüklerini hatırlatılıyor.

Karar tasarısının hızlı bir şekilde kabul edilmesinin, Filistin halkının acılarının sona erdirilmesi yönünde önemli bir adım olacağına inanan Akram, uluslararası hukukun gerekliliklerine dikkat çekti.