BM Genel Kurulu'nda Netanyahu Protestosu — Salon Boşaldı

Netanyahu konuşması sırasında çok sayıda ülke temsilcisi salonu terk etti; boş koltuklar ve İran heyetinin tepkisi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:26
BM Genel Kurulu'nda Netanyahu Protestosu — Salon Boşaldı

BM Genel Kurulu'nda Netanyahu Protestosu — Salon Boşaldı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşmaya başladığında, çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk ederek protestoda bulunduğu görüldü. Oturumun yapıldığı salondaki koltukların boş kalması dikkat çekti.

Oturum ve Tepkiler

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle yaşanan duruma tepki gösteren delegeler, Netanyahu'nun BM 80. Genel Kurulu'ndaki hitabını dinlememek için salonu terk etti. Netanyahu salona girdiğinde salonun önemli ölçüde boşaldığı kaydedildi.

Binanın girişinde bulunan bazı protestocular da içeri giren ülke delegasyonlarına "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" şeklinde tepki gösterdi.

Netanyahu'nun konuşması, protestolar nedeniyle bir süre başlayamadı; hitabı sırasında salondan uğultular yükseldiği bildirildi. Tepkiler arasında İran heyeti de yer aldı: İran heyeti, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakarak salonu terk etti.

Netanyahu'nun Mesajı

Konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye yönelik İsrail'in düzenlediği saldırılara değinen Netanyahu, İran'ın tüm dünya için tehdit olduğunu öne sürdü ve İran'a yönelik saldırılarının meşru olduğunu savundu.

İLGİLİ HABERLER

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
2
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
3
Samsun Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 10 Kilo 543 Gram Esrar Ele Geçirildi
4
2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Rami Kütüphanesi'nde açıldı
5
Bakan Bak'tan Defne Kurt'a Tebrik: 4 Altınla Tarihi Başarı
6
Samsun'da Salatalık Serasında 15 Kök Kenevir: Şüpheli Y.A. Gözaltında
7
Sınır Tanımayan Doktorlar, İsviçre'nin Gazzeli Hastaları Kabul Kararını Destekledi

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı