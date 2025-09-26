BM Genel Kurulu'nda Netanyahu Protestosu — Salon Boşaldı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşmaya başladığında, çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk ederek protestoda bulunduğu görüldü. Oturumun yapıldığı salondaki koltukların boş kalması dikkat çekti.

Oturum ve Tepkiler

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle yaşanan duruma tepki gösteren delegeler, Netanyahu'nun BM 80. Genel Kurulu'ndaki hitabını dinlememek için salonu terk etti. Netanyahu salona girdiğinde salonun önemli ölçüde boşaldığı kaydedildi.

Binanın girişinde bulunan bazı protestocular da içeri giren ülke delegasyonlarına "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" şeklinde tepki gösterdi.

Netanyahu'nun konuşması, protestolar nedeniyle bir süre başlayamadı; hitabı sırasında salondan uğultular yükseldiği bildirildi. Tepkiler arasında İran heyeti de yer aldı: İran heyeti, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakarak salonu terk etti.

Netanyahu'nun Mesajı

Konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye yönelik İsrail'in düzenlediği saldırılara değinen Netanyahu, İran'ın tüm dünya için tehdit olduğunu öne sürdü ve İran'a yönelik saldırılarının meşru olduğunu savundu.