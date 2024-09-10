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BM Genel Kurulunun 79. Dönemi Resmen Başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 79. dönemi, Philemon Yang'ın başkanlığında açıldı. Üye ülkelerden ciddi görevler bekleniyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 23:11
BM Genel Kurulunun 79. Dönemi Resmen Başladı

BM Genel Kurulunun 79. Dönemi Açıldı

Her yıl dünya liderlerini New York'ta bir araya getiren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu Philemon Yang'ın başkanlığında başladı.

Başkanlık Devir Teslim Töreni

BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, Koltuğunu Yang'a devrederek Kurulunun 78. dönemini kapattı. Yang, BM 79. Genel Kurul Başkanlığına haziran ayında seçilmişti ve şimdi yemin ederek görevine resmen başladı.

Sürdürülebilir Büyüme ve Barış Vurgusu

Yeni başkan Yang, önceliklerinin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve barış olduğunu belirtti. Yang, silahlar yerine çatışmaların önlenmesine odaklanmayı planladığını vurguladı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Mesajı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuşmasında geçen yılın zorluklarına dikkat çekti. Yoksulluk ve adaletsizlik gibi sorunların devam etmekte olduğunu belirten Guterres, üye ülkelere çözüm üretmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Filistin'in Katılımı İçin Düzenlemeler

BM, Filistin'in Genel Kurul oturumlarına katılımını sağlamak için gerekli düzenlemeleri yaptı. Filistin, artık bu oturumlara katılarak üye ülkelerle bir araya gelebilecektir.

79. Dönem Görüşmeleri Ne Zaman Başlayacak?

BM 79. Genel Kurulu, 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" ile açılacak. Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen bu oturumda liderlerin konuşmaları 24 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu oturumda söz alması bekleniyor.

Genel Kurula, 190 ülkeden üst düzey temsilcilerin katılması ön görülüyor.

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