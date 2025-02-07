BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye'yi Ziyaret Edecek

BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo'nın Resmi Ziyareti

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaretin detayları, BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan açıklamada kamuoyuna duyuruldu.

Kıbrıs Meselesi Üzerine Görüşmeler

DiCarlo'nun, 10 Şubat tarihinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşmeler yapması planlanıyor. Bu görüşmelerde, yakın zamanda düzenlenmesi beklenen geniş formatlı gayriresmi toplantılar ve Kıbrıs meselesine yönelik atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Bölgesel ve Küresel Gelişmeler

DiCarlo'nun programına göre, 12 Şubat’ta Atina’ya, 13 Şubat’ta ise Ankara’ya geçiş yapacak. Ziyareti sırasında, Kıbrıs meselesinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.