BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, Yunanistan'da Kıbrıs Meselesini Görüştü

BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo'nın Atina Ziyareti

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret etti. DiCarlo, görüşmelerini Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Kıbrıs Meselesi Ele Alındı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Yerapetritis'in DiCarlo ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair fotoğraflara yer verildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin isimsiz kaynaklardan aktardığına göre, toplantıda Kıbrıs meselesinin çözümü için müzakerelerin yeniden başlatılması konuları gündeme geldi.

Görüşmede Yerapetritis, Kıbrıs meselesinin çözülmesinin Yunan dış politikasının en önemli önceliği olduğunu vurguladı. DiCarlo ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorununda somut sonuçlar elde etme arzusunu ifade etti.

Gelecek Programlar

Ayrıca, Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak önümüzdeki ay Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Yunanistan, İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek geniş kapsamlı toplantının da görüşmelerde ele alındığı bildirildi.