BM Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher, Suriye'yi Ziyaret Edecek

Fletcher, Suriye'deki Gelişmeleri Takip Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Suriye'de olayların "dikkat çekici hızda" ilerlediğini belirtip, bölgeyi çok yakın zamanda ziyaret edeceğini açıkladı.

Olaylara Dikkat Çekiyor

Fletcher, Suriye'deki gelişmelere dair bilgileri X sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Uzun süredir devam eden bu ihtilaf, milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açtı. Fletcher, halihazırda durumun kritik bir aşamaya geçtiğine dikkat çekti.

Yardım Sağlama Taahhüdü

Fletcher, "İhtiyaçları olan kişilere nerede olurlarsa olsunlar, her zaman yardım sağlayacağız." diyerek, tüm tarafların sivilleri, sivil altyapıları ve insani yardım çalışanlarını korumak zorunda olduğunu vurguladı. Ayrıca, gönüllü olarak dönmek isteyenlere izin verilmesi gerektiğini de ifade etti.

İletişim ve İşbirliği Devam Ediyor

Suriye ve bölgedeki insani yardım ekipleriyle yakın irtibat halinde olduğunu belirten Fletcher, işbirliği ve açık iletişimin güçlü bir şekilde devam ettiğini vurguladı. "Aynı zamanda bölgeye çok yakın zamanda gerçekleştireceğim ziyaret öncesinde temel ortaklarla da görüşeceğiz." dedi.