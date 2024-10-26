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BM Genel Sekreter Yardımcısı Msuya, Gazze'deki Ölüm Tehlikesine Dikkat Çekti

BM yetkilisi Joyce Msuya, Gazze'nin kuzeyinde kritik insani durumu vurguladı ve saldırıların durdurulması gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 16:22
BM Genel Sekreter Yardımcısı Msuya, Gazze'deki Ölüm Tehlikesine Dikkat Çekti

BM Genel Sekreter Yardımcısı Msuya Açıklamalarda Bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun ciddi bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

İnsani Kriz ve Saldırılar

Msuya, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımlarda, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı. Msuya, "Gazze'nin kuzeyindeki nüfus ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" ifadesini kullandı.

Sağlık Kurumlarına Yönelik Saldırılar

Msuya, hastanelerin bombalandığını ve sağlık çalışanlarının gözaltına alındığını hatırlatarak, "Temel insaniyet ve savaş kurallarının bu denli göz ardı edilmesine son verilmeli" dedi.

Gazze'de Devam Eden Çatışmalar

7 Ekim 2023'te Hamas tarafından başlatılan saldırıların ardından, İsrail'in karşılık vermesiyle çatışmalar alevlendi. İsrail, bu süreçte 1200 vatandaşının hayatını kaybettiğini ve 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

Filistin Kaybı ve İnsan Hakları İhlalleri

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda, 42 bin 924 Filistinli, bunlar arasında yaklaşık 17 bin 210 çocuk ve 11 bin 742 kadın, yaşamını yitirdi. Ayrıca, yüz binlerce kişinin yaralandığı belirtiliyor.

İnsani Ara ve Alıkonmalar

24 Kasım 2023’te başlayan insani ara sırasında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. Bununla birlikte, binlerce Filistinlinin hala alıkonulmaya devam ettiği bildirildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Durum

7 Ekim'den bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de devam eden saldırılar sonucunda toplam 166 çocuk ve 760 Filistinli yaşamını yitirdi.

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