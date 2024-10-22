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BM Genel Sekreteri Guterres, BRICS Zirvesi'nde Olacak

Antonio Guterres, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Kazan'a gidiyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 20:15
BM Genel Sekreteri Guterres, BRICS Zirvesi'nde Olacak

BM Genel Sekreteri Guterres BRICS Zirvesi'nde

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenecek BRICS Liderler Zirvesine katılacak.

Toplantılar ve Katılımlar

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Guterres'in birçok üye ülke temsilcisi ile bir araya geleceğini duyurdu. Haq, toplantıları takip edeceğini belirtti.

Eleştiriler ve BRICS'in Önemi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine katılmasıyla ilgili eleştirilere cevap veren Haq, Genel Sekreterin daha önce de BRICS zirvelerine katıldığını ifade etti. BRICS'in dünya toplumunun yaklaşık yarısını temsil ettiğinin altını çizdi.

Ukrayna Ziyareti ve Gündem Maddeleri

Haq, Guterres'in uygun bir zamanda Ukrayna'yı ziyaret etmeyi planladığını belirtirken, *Rusya-Ukrayna Savaşı* ile ilgili daha önceki mesajlarının geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

BRICS Zirvesi'nde Guterres, Ukrayna ve Gazze meselelerinin yanı sıra, Karadeniz'deki seyrüsefer serbestisi konusunu da gündeme getireceğini söyledi.

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