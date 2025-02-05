BM Genel Sekreteri Guterres: "Etnik Temizliği Engellemek Zorundayız"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de ateşkes sağlanmasının ardından geleceğe yönelik hedeflerin belli olması gerektiğini belirtti. Guterres, "Uluslararası hukuka bağlı kalmak ve her türlü etnik temizliği engellemek şart," dedi.

Guterres, BM Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanımı Komitesi (CEIRPP) ve BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) bünyesinde düzenlenen toplantıda konuştu. Filistin halkının temel haklarının, onlara topraklarında insan gibi yaşama hakkı sunduğunun altını çizen Guterres, bu hakların giderek daha da ihlal edildiğini ifade etti.

“Bir nesil evsiz ve travma içinde büyüyor.” diyen Guterres, Gazze'de yaşanan yıkımın boyutlarının tarif edilemez olduğunu aktardı. Yüzde 70’i kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Guterres, sivil altyapının da büyük ölçüde yok edildiğini vurguladı.

Çocukların bir yıldan fazla süre eğitim alamadıklarına dikkat çeken Guterres, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Geleceğe dönük hedeflerin belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Öncelikle kalıcı ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için baskı yapmalıyız. Daha fazla ölüm ve yıkım dönememeliyiz. Çözüm ararken sorunu daha da kötüleştirmemeliyiz. Uluslararası hukuka sadık kalmak ve etnik temizliği engellemek zorundayız," şeklinde konuştu.

Bunun yanı sıra Guterres, iki devletli çözümün sağlanması gerekliliğine dikkat çekerek, "Kalıcı barış, ancak bu yolda somut ve geri döndürülemez ilerlemelerle mümkün olabilir. İşgalin sona ermesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulması şarttır," ifadelerini kullandı.

Guterres, Gazze’nin ötesinde de, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki durumun kötüleşmekte olduğunu belirterek, İsrailli yerleşimcilerin arttığı şiddet ve ihlallerden duyduğu derin endişeyi dile getirdi. "Şiddet sona ermelidir. Uluslararası Adalet Divanı'nın da belirttiği gibi, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgali sona ermelidir. Uluslararası hukuk gözetilmeli ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır," dedi.

Son olarak, Guterres, işgal altındaki Filistin topraklarının birliğinin ve bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı. Gazze'nin yeniden inşası sürecinde güçlü ve birleşik bir Filistin yönetiminin önemine değinen Guterres, uluslararası toplumu bu doğrultuda destek vermeye çağırdı.