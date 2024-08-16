BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki Durum Hakkında Uyardı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'ye Dikkat Çekici Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinli vatandaşların durumunun giderek daha kötüleştiğini belirtti. Guterres, Gazze'nin güneyinde yaşanan acıların dünya tarafından gözlemlendiğine ve bu durumun derhal ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Dünyanın Sessizliği Uğursuz

Guterres, açıklamalarında, uluslararası toplumu bu insanlık dramına müdahale etmeye çağırarak, "Bu acılar daha da büyüyemezdi. Dünya buna tanık oluyor, ancak gerekli adımlar atılmıyor." ifadesini kullandı.

BM, Gazze'deki insani krizin derinleştiğini ve uluslararası yardımın hızla artırılması gerektiğini vurguluyor.