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BM Genel Sekreteri Guterres: "Gazze için uluslararası toplum daha fazla çaba göstermeli"

Guterres, uluslararası toplumun Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için yetersiz kaldığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 19:37
BM Genel Sekreteri Guterres: "Gazze için uluslararası toplum daha fazla çaba göstermeli"

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumun Gazze için yetersiz çaba sarf ettiğini belirtti. Guterres, yaptığı açıklamada, "Uluslararası topluma çağrım, Gazze'deki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesi için daha fazla baskı kurmalarıdır," ifadelerini kullandı.

İnsani Yardım Çalışanlarının Korunması

Guterres basın toplantısında, BM personelinin hayatını kaybetmesine de değindi. İnsani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini vurgulayan Guterres, "Bu saldırılar ciddi şekilde soruşturulmalı ve suçlular hesap vermelidir," dedi. Sözlerinin devamında, Gazze'deki ölümlerin eşi benzeri görülmediğini belirtti.

Hukuka Saygı ve İki Devletli Çözüm

Uluslararası insancıl hukuk ihlallerini kınayan Guterres, Filistin Yönetimi'nin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yetki devralmasını desteklediklerini söyledi ve "Filistin Devleti kendi kuralları ve anayasasına göre yönetilmeli," ifadelerini kullandı.

3. Dünya Savaşı’nın Önlenmesi

Guterres, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde olup olmadığımız sorusuna ise, "Tabii ki engelleyebiliriz," yanıtını verdi. Mevcut çatışmaların artışını vurgulayarak, cezalandırılmadan hareket eden ülkelerin sorunlu bir duruma neden olduğunu ifade etti.

Güvenlik Konseyi Reformu

BM Güvenlik Konseyi reformu hakkında da görüşlerini paylaşan Guterres, veto yetkisiyle ilgili hislerini dile getirerek, "Eğer veto yetkisinden hoşlandığımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz; fakat bu yetkinin ortadan kaldırılabileceğini düşünmüyorum," dedi. Guterres, bu konuda ilk adım olarak "Gelecek Paktı"nın imzalanmasını istediklerini belirtti.

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