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BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze Ölüm Tarlasına Dönüştü

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze için 'ölüm tarlası' benzetmesi yaparak insani yardımların durumu hakkında uyardı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 19:41
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze Ölüm Tarlasına Dönüştü

BM Genel Sekreteri Guterres: "Gazze Ölüm Tarlasına Dönüştü"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açıklamada, "Gazze ölüm tarlasına dönüştü, siviller sonsuz ölüm döngüsünün içinde" ifadesini kullandı. Guterres, BM Güvenlik Konseyi önünde düzenlediği basın toplantısında, Gazze’ye 1 aydan fazla süredir hiçbir yardımın girmediğine dikkat çekti.

Yardımlar Tükendi

Guterres, gıda, yakıt, ilaç ve ticari ürünlerin Gazze'ye sokulmadığını belirterek, "Yardımların tükenmesiyle Gazze'deki korku kapıları tekrar açıldı" dedi.

Ateşkes Süreci

Guterres, ateşkeslerin etkinliğine dikkat çekerek, "Gazze'de ateşkes sağlandığında rehineler serbest bırakılmış ve hayat kurtaran yardımlar dağıtılabilmiştir" diye konuştu. Ancak bu durumun, ateşkesin bozulmasıyla sona erdiğini ifade etti.

İnsani Yardım ve Yükümlülükler

Guterres, tüm esirlerin derhal serbest bırakılması ve kalıcı ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra, işgalci güçlerin, uluslararası hukuka uygun olarak halkın gıda ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olduğunu da sözlerine ekledi.

Uluslararası Hukuk ve İnsani İlkeler

Uluslararası insancıl hukukun, insani yardım çalışanlarının korunmasını zorunlu kıldığını belirten Guterres, Gazze'deki insani kahramanları da selamladı. Ayrıca, yeni önerilen "yetkilendirme mekanizmalarının" yardımın kontrolünü riske atabileceğinin altını çizdi.

Sonuç ve Uyarılar

Guterres, Gazze’deki durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Batı Şeria'nın da benzer bir duruma düşme riskinin altında olduğuna dikkat çekti. "Artık insan yerine koymamaya son verme, sivilleri koruma ve hayat kurtaran yardımları ulaştırma zamanı gelmiştir" diyerek sözlerini tamamladı.

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